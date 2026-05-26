Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие

Обучение иностранным языкам стоит начинать сразу после того, как ребенок освоил связную речь на родном языке, считает психолог и карьерный консультант Анна Мухина. В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт пояснила, почему ранний старт является наиболее результативным.

Специалист отметила, что подростковый возраст для начала изучения языков — это период, когда упущено много возможностей для легкого и естественного усвоения материала. В то же время родителям важно учитывать подходы к формату обучения детей.

"Чем младше ребенок, тем легче он осваивает язык. Как только он начинает нормально, осознанно говорить фразами на родном языке, можно приступать к изучению иностранного. Когда ребенок способен выразить свою мысль, можно начинать учить второй и третий языки", — подчеркнула Мухина.

По словам психолога, развитие когнитивных способностей требует последовательности. При этом вопрос стоит ли давать детям свободу от дополнительных занятий, специалист считает неуместным, так как изучение мира является естественной потребностью человека. Стоит помнить, что развитие мышления ребенка возможно через различные академические дисциплины.

Мухина подчеркнула, что детство — это период интенсивного развития функций и познания окружающего мира. Иностранный язык является лишь инструментом для расширения границ восприятия. Важно избегать избыточного давления, из-за которого ребенок может столкнуться с хронической усталостью и стрессом.

"Детство у ребенка будет, если у него есть возможность развиваться. Если не превращать дополнительные занятия, включая иностранный язык, в пытку, не давить и не требовать от ребенка сумасшедших успехов, а просто предоставить ему возможность узнавать что-то новое и интересное, то у ребенка будет нормальное детство", — добавила Мухина.

Родителям рекомендуется наблюдать за склонностями ребенка, помогая ему находить интерес в новых знаниях без принуждения. Подобные стратегии помогают сформировать правильную мотивацию к учебе на долгосрочную перспективу. Специалисты сферы образования обращают внимание, что в будущем такой подход поможет избежать разочарования в выбранной специальности.

