Новая стратегия образования: как масштабные сокращения в институтах изменят будущее выпускников

Общество

Минобрнауки существенно скорректировало планы приема, закрыв 47 тысяч бюджетных и платных мест по 40 направлениям подготовки. О причинах и последствиях этого решения Pravda. Ru рассказал доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Масштабное сокращение приема в вузах напрямую связано с государственным запросом на специалистов среднего звена. Сейчас стране критически не хватает кадров в IT-секторе, на производстве, в медицине, дошкольном образовании и сфере обслуживания. Новым вызовом стало освоение современных технологий: актуальность подготовки операторов беспилотных систем становится очевидной для всех отраслей экономики и обороны.

"Руководством страны поставлена задача увеличить подготовку специалистов среднего звена. В первую очередь это касается сферы IT-технологий, сферы производства, а также сферы обслуживания, медицины и дошкольного образования. Сейчас к этому направлению добавилась еще и потребность в подготовке специалистов по обслуживанию БПЛА", — отметил Комков.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что рынок высшего образования проходит через болезненную трансформацию, избавляясь от избыточного количества юристов и экономистов в пользу запросов реального сектора. Переориентация на прикладные специальности дает возможность сбалансировать диспропорции, сложившиеся в предыдущие десятилетия.

"Плюсом в этом процессе является то, что может сократиться количество выпускников вузов, которые не востребованы на рынке труда, но при этом имеют дипломы о высшем образовании. Также плюсом считается перераспределение выпускников в пользу системы среднего профессионального образования, что в итоге может дать больше квалифицированных кадров именно среднего звена, которые сейчас востребованы в экономике и на производстве", — пояснил Комков.

Специалист обращает внимание и на возможные риски реформы. Если государство будет чрезмерно административно ограничивать доступ к высшему образованию, это может негативно отразиться на мотивации молодежи и привести к кадровому голоду в интеллектуальных отраслях в долгосрочной перспективе, когда интерес к дипломам вузов среди молодежи уже трансформируется под влиянием рыночных реалий.

При этом важно помнить, что правительство уже приняло ряд мер, чтобы упростить выход квалифицированных выпускников колледжей на рынок труда. Однако, как отмечает эксперт, полное смещение акцентов может стать препятствием для тех, кто планирует академическую карьеру. Параллельно с этим меняются образовательные стандарты, что меняет правила получения профессиональных компетенций для всех студентов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
