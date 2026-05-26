Соцсети для детей могут измениться навсегда: в России предложили неожиданный выход

Общество

Радикальный запрет на использование интернета подрастающим поколением контрпродуктивен. К такому выводу пришел координатор Центра Безопасного Интернета Урван Парфентьев в интервью Правда ТВ, предложив альтернативный путь защиты несовершеннолетних в цифровой среде.

Мальчик за компьютером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров выступил с инициативой введения возрастного ограничения для доступа к социальным сетям — с 14 лет. 

Эксперт подчеркнул, что ограничение доступа к сети лишает подростков инструментов социализации и профессионального развития. В условиях, когда глобальная сеть трансформируется в систему закрытых зон, важно не изолировать детей, а создавать для них безопасный сегмент.

"Однако сама по себе радикальная идея просто оставить подрастающее поколение без интернета представляется в данном случае в корне неправильной, потому что интернет в настоящее время — это неотъемлемая часть нашей жизни, социализации и, более того, формирования профессиональных навыков, которые в будущем понадобятся в повседневной жизни", — отметил Парфентьев.

Основная угроза заключается в отсутствии адаптированной среды. Дети вынуждены пользоваться взрослыми соцсетями, механизмы которых не настроены на защиту младшей аудитории. В результате площадки, созданные для общения взрослых, становятся потенциальным пространством для утечки данных и распространения деструктивного контента. Специалисты также напоминают, что даже контроль за физическим оборудованием не гарантирует защиты при взаимодействии с немодерируемыми ресурсами.

"Дети вынуждены находиться на ресурсах, которые совершенно для них не предназначены ни по контенту, ни по контексту общения. И в результате делается попытка адаптировать взрослые ресурсы для той аудитории, которой вообще там не должно быть", — пояснил Урван Парфентьев.

Решением может стать создание детских версий популярных соцсетей. Эксперт уверен, что подростки охотно перейдут на такие платформы, если они предложат привычный функционал при более строгой модерации и защите пользователей. При этом риск появления ИИ-агентов или автономно выявляющих уязвимости алгоритмов в таких системах требует отдельного внимания разработчиков.

"Если они не хотят находиться в какой-то специализированной детской соцсети, которая к тому же очень тяжело окупается, нужно просто предоставить им детский вариант полноценной соцсети, в которую они, собственно говоря, рвутся. Применительно к соцсетям идеальным вариантом стало бы принятие соответствующей законодательной нормы, которая обязывала бы социальные сети, работающие в российской юрисдикции иметь детские версии такой же социальной сети и обеспечить качественный уровень модерации, которого мы, к сожалению, в большинстве взрослых социальных сетей просто не видим", — добавил эксперт.

Помимо законодательных мер, пользователям важно самостоятельно заботиться о цифровой гигиене, так как даже при использовании проверенных площадок процедуры удаления персональных данных часто оказываются неэффективными.

Полная запись разговора с Урваном Парфентьевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Экспертная проверка: Спецкор Дмитрий Морозов, Редактор отдела науки Илья Соколов

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
