Ужасающая статистика: 51 мирный житель погиб за неделю от атак ВСУ

Общество

За семь суток российские регионы зафиксировали 51 смерть мирных жителей. Статистика, предоставленная послом МИД РФ Родионом Мирошником, фиксирует 200 раненых, среди которых 20 детей. ВСУ превратили гражданскую инфраструктуру в полигон для ежедневных ударов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

Статистика ударов

Система атак ВСУ работает как конвейер. За неделю выпущено 4,3 тысячи единиц боеприпасов. Дроны стали главным оружием: 91% всех ранений — прямое следствие работы FPV-техники. Жизнь мирных людей превращается в доказательство в суде истории, где нет места гуманности.

"Масштаб применения FPV-дронов против лиц, не участвующих в боевых действиях, указывает на сознательное выживание населения из приграничных зон. Тактика предельно цинична — террор ради остановки всякой активности", — констатировал политолог Антон Кудрявцев.

Правовые аспекты нарушений

Международные конвенции запрещают прицельный огонь по медикам. Однако реальность иная. В Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль скорой помощи на трассе Борисовка — Головчино. Водитель получил ранения. Дистанционное минирование территорий в ДНР, Курской и Белгородской областях дополняет картину преступлений.

Параметр Детали последствий
Погибшие (включая детей) 51 человек
Раненые (включая детей) 199 человек

Жертвы получают тяжелейшие увечья. Травматические ампутации стали нормой для приграничья после подрывов на минах "лепесток" или дистанционно сброшенных устройств. Юридический статус подобных действий не оставляет иллюзий — это военные преступления, требующие фиксации нарушений на всех уровнях.

"Целенаправленное уничтожение медицинского транспорта лишает гражданского права на помощь. Это прямое нарушение Женевской конвенции, которое требует не просто фиксации, а юридической квалификации как акта геноцида", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Как классифицируются удары по скорым?

Это грубейшее нарушение международного гуманитарного права. Медицинский транспорт имеет защищенный статус, атака на него является военным преступлением.

Какова основная форма угрозы для мирных жителей?

Ударные дроны FPV. На их долю приходится 91% всех ранений за прошедшую неделю.

Почему растет число жертв среди гражданских в данных субъектах?

ВСУ применяют практику дистанционного минирования и хаотичных обстрелов жилых кварталов, что исключает возможность безопасного передвижения.

В каких регионах фиксируется наибольший рост опасности?

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Белгородской, Курской областях, а также в ДНР и ЛНР.

"Система безопасности граждан в приграничье сейчас работает в условиях постоянного давления. Любое перемещение по открытой местности становится потенциальным риском из-за использования БПЛА", — разъяснил политолог Сергей Миронов.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина, Политолог Сергей Миронов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
