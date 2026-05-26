Английского уже мало: родители назвали язык, который может дать детям билет в будущее

Общество

Каждый четвертый родитель поддержал бы введение второго иностранного языка в школе, а самым желанным неожиданно стал китайский — его выбрали 31% опрошенных, тогда как немецкий и испанский набрали лишь 11% и 10% соответственно. Таковы данные исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
В ходе опроса выяснилось, что 9% родителей настаивают на обязательном втором языке для всех школьников, а 18% поддержали бы его в формате факультатива — по желанию ученика и семьи. При этом большинство отнеслись к инициативе осторожно: 22% уверены, что одного иностранного языка в школе достаточно, а половина респондентов (51%) считают, что изучение любых языков, кроме русского (включая английский), должно быть полностью добровольным.

Если бы второй иностранный язык все же появился в программе, вслед за китайским (31%) расположились немецкий (11%), испанский (10%), японский (7%) и французский (6%). Корейский набрал 3% голосов. При этом для трети родителей (34%) выбор второго языка не имеет принципиального значения.

"Если раньше второй иностранный язык часто воспринимался как "дополнительная нагрузка", то сейчас родители все чаще смотрят на него как на инвестицию в будущие возможности ребенка. Особенно это касается китайского языка: он ассоциируется с карьерными перспективами и востребованностью в будущем", — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
