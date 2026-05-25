Воздушная крепость: как изменятся правила полетов над столицей с 1 июня

Общество

Московская воздушная зона превращается в неприступную крепость. С 1 июня 2026 года небо над столицей станет "запретной зоной" для большинства частных бортов. Ассоциация владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) предупредила: на высотах от нуля до пяти тысяч ста метров полеты гражданской авиации будут полностью заморожены.

Территория под запретом

География ограничений впечатляет размахом. Рубеж обороны на западе проходит прямо по государственной границе с Белоруссией, на севере перехватывает эстафету Санкт-Петербургский район полетной информации. На восток линия отсечения уходит через Екатеринбург, замыкаясь на юге через Самару и границы южных регионов России. Это не просто административный сдвиг, это тотальный контроль над воздушным пространством. Подобные жесткие ограничения на карьерный рост или передвижение — привычный инструмент в условиях высокой безопасности.

"Безопасность полетов — это не математическое уравнение, а вопрос жесткого регламента. Когда мы говорим о таких высотах, любая несанкционированная активность превращается в критическую угрозу, а не просто в помеху", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по авиационной безопасности полётов Игорь Кузьмин.

Кто останется в небе

Запрет не означает мертвую тишину. Регулярные лайнеры, следующие по четким расписаниям, проскочат сквозь фильтры без задержек. Исключения прописаны для "неотложки": санитарная авиация, эвакуационные службы и мониторинг критической инфраструктуры — от ЛЭП до трубопроводов — продолжат работать в штатном режиме. Государственные контракты также дают "зеленый свет".

Категория рейсов Статус полетов
Регулярная гражданская авиация Разрешено
Санитарная авиация (медпомощь) Разрешено
Частная авиация (прогулки/хобби) Запрещено

"Логистика сложных грузов требует гибкости даже в условиях ограничений. Мы видим, что приоритет отдается жизненно важным перевозкам, что логично для поддержания стабильности системы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.

Работа профессиональных авиаторов в подобных коридорах требует безупречного соблюдения дисциплины. Ошибки здесь исключены, а цена ошибки — это не гражданский иск или штраф, какие мы видим при нарушении правил в интернете.

"Авиационные маршруты — это кровеносная система экономики. Любое сужение коридоров требует ювелирной точности от диспетчеров и пилотов, чтобы не превратить небо в хаотичную пробку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о запрете полетов

Действует ли запрет на полеты беспилотников?

Да, для авиационных работ, не входящих в перечень исключений (госконтракты, мониторинг), небо закрыто на всех указанных высотах.

Нужно ли согласовывать вылет экстренным службам?

Полеты для оказания медпомощи и эвакуации имеют приоритет и выполняются по утвержденным процедурам экстренных служб.

Как долго продлится этот режим?

В публикации АОПА-Россия указано начало действия запрета с июня 2026 года, сроки окончания будут зависеть от оперативной обстановки и решений профильных ведомств.

Повлияет ли это на цены на авиабилеты?

Регулярные рейсы летают по расписанию, поэтому прямого влияния на стоимость пассажирских билетов внутри штатных графиков ожидать не стоит.

Экспертная проверка: специалист по авиационной безопасности полётов Игорь Кузьмин, специалист по перевозке опасных грузов Наталья Егорова, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
