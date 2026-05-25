Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Свидание с инсультом: как секс становится причиной молодых инсультов
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
320 часов вместо свободы: наказание за нападение на собаку

Диплом больше не нужен: как "Профессионалитет" меняет правила игры на рынке труда

Общество

Экономика требует не дипломов, а навыков. Государство переходит к жесткому целевому планированию кадрового ресурса. К 2028 году рынок труда примет 1 млн молодых профессионалов, подготовленных под конкретные производственные нужды. Это не случайный объем, а расчетная величина для преодоления системных сбоев в подготовке кадров.

Сотрудники в офисе
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сотрудники в офисе

"Молодые специалисты становятся жертвами разрыва между теорией из учебников и реалиями цеха. Проект "Профессионалитет" — это попытка сократить дистанцию до минимума, исключая лишние звенья в обучении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Федеральный проект уже показал жизнеспособность модели. 350 тысяч выпускников уже освоили программу. Коэффициент их трудоустройства достигает 90%. Система работает как точный конвейер, где потребности ключевых отраслей определяют образовательную программу.

Инвестиционный вклад бизнеса

Реальный сектор перестал быть пассивным наблюдателем. Компании осознали, что дефицит компетенций обходится дороже инвестиций в колледжи. 3 тысячи предприятий направили более 10 млрд рублей в модернизацию материальной базы.

Показатель Текущий результат
Количество колледжей в проекте 1 700
Объем инвестиций бизнеса Более 10 млрд рублей

"Для бизнеса это не благотворительность. Это страховка от простоя оборудования из-за отсутствия операторов. Капитал, вложенный в станки и обучение, окупается скоростью запуска новых линий", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Модернизация касается не только аудиторий, но и самих программ. Мы создаем среду, где студент взаимодействует с реальными производственными циклами. Это требует гибкого администрирования цифровых и технических мощностей колледжей.

"Работодатель больше не хочет ждать, пока выпускник переучится "в поле". Требуется готовность к труду с первого дня, что обеспечивают кластеры под управлением реальных технократов индустрии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы

Как гарантируется трудоустройство для выпускников?

В основу заложен контрактный подход. Обучение ведется по заказу конкретных предприятий, которые участвуют в формировании учебного плана и создании образовательных кластеров.

На какие отрасли делается упор при подготовке?

Проект охватывает 24 направления, включая станкостроение, фармацевтику, металлургию, электронику и аграрный сектор.

Что считается успешным результатом для колледжа?

Главный показатель — трудоустройство выпускника на предприятие-партнера, вложившее средства в данный кластер.

Будет ли проект расширяться дальше?

Правительство планирует создание новых десятков кластеров на конкурсной основе, учитывая спрос со стороны регионального бизнеса.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Садоводство, цветоводство
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Гид по уходу за шерстью: какой инструмент нужен именно вашей собаке или кошке
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Уникальное упражнение для всего тела: как за 5 минут проработать каждую мышцу
Это аптечное средство уничтожает плесень и бактерии лучше дорогой бытовой химии
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Тягучий сыр и море зелени: секрет самых сочных домашних лепешек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.