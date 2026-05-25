Отпуск для родителей выпускников: узаконят ли право на передышку?

Родительские будни в период экзаменов превращаются в бесконечный марафон на выживание. Пока школьники штурмуют знания, их мамы и папы пытаются жонглировать работой и нервным срывом дома. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов решил официально узаконить право на "передышку" для родителей выпускников. Он направил главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести неделю оплачиваемого отпуска в самое горячее время года — сезон ОГЭ и ЕГЭ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на экзамене

Суть идеи: неделя для спокойствия

Экзаменационный период — это не только проверка знаний, но и колоссальный выброс кортизола. Родители становятся невольными соучастниками этого безумия. По мнению Бориса Чернышова, логично дать взрослым возможность находиться рядом с детьми. Идея проста: любому из родителей выпускников 9-х или 11-х классов положена оплачиваемая неделя. Её можно тратить разом или дробить на части — ровно так, как диктует расписание конкретного экзамена.

"Психологическая устойчивость подростка прямо связана с эмоциональным состоянием близких. Когда родитель спокоен и свободен от офисного давления, ребенок чувствует опору, что критически важно в моменты пиковых нагрузок", — предположила в беседе с Pravda.Ru психолог и консультант по семейным отношениям Юлия Сафонова.

Что думают профессионалы

Сегодня рынок труда меняется. Если раньше работодатели смотрели только на бумажное CV, то теперь ценят лояльность. Мы уже видим, как корпорации предлагают корпоративное жилье, чтобы удержать ценных людей, но социальные инициативы государства могут стать следующим шагом в борьбе за кадры.

"С юридической точки зрения введение целевого отпуска создаст прозрачную систему прав. Это лучше, чем постоянные отгулы "по семейным", которые часто висят в серой зоне договоренностей", — разъяснила юрист по трудовому праву Елена Ветрова.

Сравнение поддержки родителей и корпоративных бонусов

Характеристика Экзаменационная неделя (инициатива) Корпоративный бонус (стандарт) Источник оплаты Работодатель / Фонд Чистая прибыль компании Целевое назначение Поддержка выпускников Удержание ключевых кадров

Важно понимать, что оценка кандидатов на рынке сегодня меняется, и лояльность компании к семейным проблемам сотрудника может стать решающим фактором при выборе места работы. Если компания готова пойти навстречу в такой острый период, это говорит о долгосрочных отношениях, а не об эксплуатации.

"Для работодателя неделя в году — это не критический убыток. Зато лояльность сотрудника, которому помогли в трудный момент, возрастает в геометрической прогрессии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о родительских бонусах

Кому положен отпуск?

Предлагается предоставлять право одному из родителей детей, сдающих девятый или одиннадцатый класс.

Могу ли я брать дни частями?

Да, инициатива предполагает гибкий график — либо всю неделю сразу, либо разбивая ее на дни, когда проходят экзамены.

Это будет оплачиваться?

Чернышов прямо указывает, что отпуск должен быть оплачиваемым, чтобы семьи не теряли в доходе в напряженный период.

Как это соотносится с текущим законодательством?

На данный момент это законодательная инициатива, требующая проработки в Минтруде и внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс.

