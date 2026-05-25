Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников

Общество

Академический ландшафт России переживает тектонический сдвиг. Университеты приступают к масштабной "зачистке" платного сектора. 47 тысяч мест, еще вчера доступных для покупки, исчезают в небытие. Рынок образования больше не работает как пылесос, втягивающий всех желающих. Он превращается в точное производство, работающее по заказу экономики.

студенты в ВУЗЕ
студенты в ВУЗЕ

Рыночная коррекция вузов

Эпоха "юриста в каждом подъезде" подходит к финишу. Статистика безжалостна: бюджеты на обучение по направлениям с избыточным предложением кадров тают. Вузы массово сокращают платные места, копируя стратегию естественного отбора. Если спрос на выпускника нулевой, университет перестает штамповать дипломы ради квитанций.

"Мы наблюдаем переход от модели, где вуз продает "корочки", к модели, где университет несет ответственность за трудоустройство. Это болезненный процесс для частного сектора образования, привыкшего к легким деньгам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт в сфере образования Борис Деревягин.

Проблема не в отсутствии талантов, а в их неверной специализации. Пока экономика нуждается в инженерных кадрах, перепроизводство менеджеров создает лишь иллюзию академической занятости. К 2027-2028 учебному году правила приема окончательно перестроят под актуальные требования к навыкам, где критическое мышление важнее корочки экономиста.

Где вакансий меньше

Удар нанесен по "старой гвардии" популярных дисциплин. Цифры показывают, где именно закроются двери для потенциальных контрактников.

Направление Процент сокращения
Юриспруденция -17,9%
Менеджмент -17,1%
Экономика -15,6%

"Сокращение мест — это сигнал абитуриентам о необходимости смены вектора. Выбирая сегодня профессию, рынок требует оценки реальных компетенций, а не слепого доверия к громкому названию диплома", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru практикующий юрист Наталья Оганова.

Академическая среда начинает осознавать: платный прием не должен быть лазейкой для тех, кто не прошел фильтры качества. Институты, ранее закрывавшие глаза на низкий уровень подготовки ради прибыли, теперь вынуждены играть по правилам эффективности.

"Ошибочно полагать, что университет обязан быть домом отдыха для студентов. Сейчас вузы будут вынуждены работать как HR-агентства, где абитуриент — это не просто чек, а будущий профессионал с конкретной ценой на рынке труда", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о сокращении мест

Почему сокращают именно экономику и юриспруденцию?

На данных рынках наблюдается хронический переизбыток специалистов, что приводит к обесцениванию дипломов и низкой эффективности трудоустройства выпускников.

Где появятся новые места вместо сокращенных?

Приоритет отдается инженерно-техническим направлениям, IT-сектору и высокотехнологичным отраслям, где спрос на персонал растет ежегодно.

Затронет ли сокращение тех, кто уже учится на платном?

Нет, изменения касаются только новых циклов приема. Студенты, уже зачисленные в текущие группы, продолжают обучение согласно своим договорам.

Как вузы будут выбирать, кого оставить?

Процесс станет жестче: учитываются баллы ЕГЭ/вступительных, средний балл аттестата и дополнительные показатели качества подготовки конкретного абитуриента.

Экспертная проверка: Аналитик образования Борис Деревягин, практикующий юрист Наталья Оганова, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
