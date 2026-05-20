Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Южной Корее назревает катастрофа: что будет с мировой электроникой?
Напиток со вкусом грусти: эта привычка незаметно крадет фигуру и хорошее настроение
Руки тянутся к чипсам у монитора? Способ преодолеть взбесившийся аппетит
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод
В Госдуме прокомментировали предложение Минфина об ужесточении льготной ипотеки
Курс рубля пошел против ожиданий: апокалипсис для бюджета снова откладывается
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов

Нейросети рвутся в школы: дети уже обозначили красную линию для технологий

Общество

Школьники в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет выражают решительный протест против потенциальной замены педагогов и врачей искусственным интеллектом, несмотря на готовность включать технологии в образовательный процесс. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал Сергей Комков, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования и пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России".

Робот и человек
Фото: unsplash.com by Katja Anokhina is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

Ранее сообщалось, что российские школьники с начала нового учебного года приступят к изучению профиля "Искусственный интеллект" в рамках курсов информатики углубленного уровня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал высокий интерес к дисциплине, зафиксированный в ходе Всероссийской олимпиады школьников. При этом эксперты напоминают, что в обществе растет число граждан, полагающих, что алгоритмы мыслят эффективнее человека, что требует критического анализа подобных технологий.

"Сегодня многие вещи пытаются заменить искусственным интеллектом, в том числе и педагогических работников. Однако школьники категорически против замены учителей искусственным интеллектом. Они готовы знакомиться с его основами, но против того, чтобы ИИ заменял людей таких профессий, как врачи, учителя, социальные работники", — пояснил Комков.

По словам эксперта, дети не намерены оставаться в стороне от процесса внедрения технологий в социальную сферу. Они активно формулируют свою гражданскую позицию и заявляют, что приложат все усилия, чтобы не допустить вытеснения специалистов живым кодом. В современных реалиях цифровая трансформация затрагивает и другие сферы, например, исчезновение ряда профессий под влиянием цифровизации, что делает вопрос профессиональной востребованности особенно острым.

Комков также подчеркнул риски, связанные с использованием нейросетей при подготовке домашних работ. Он отметил, что ученики уже сейчас активно пользуются гаджетами, и без радикальной трансформации системы оценивания знаний традиционное обучение может утратить смысл. Вопросы контроля самостоятельной учебной деятельности становятся ключевыми, так как эксперты уже обсуждают, насколько нейросети меняют подход к выполнению заданий.

"Искусственный интеллект может использоваться только как второстепенный инструмент в процессе обучения и не более того. Ни в коем случае нельзя применять его при выполнении контрольных или проверочных работ", — отметил профессор.

Специалист подчеркнул, что вопрос честности при проверке знаний требует особого контроля, так как в различных профессиональных кругах уже фиксируются случаи, когда соискатели скрывают некомпетентность за технологиями. Кроме того, дискуссия о границах цифровизации в школах ведется параллельно с попытками властей перевести работу нейросетей в правовое поле для безопасности граждан.

Читайте также

Экспертная проверка: Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Наука и техника
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод
Хотите сладкий урожай — не зажимайте нос: вот чем следует удобрять клубнику в мае для сочных ягод
Зелёные упаковки водят за нос: люди тянут руку к здоровью, а в составе — ловушка
В Госдуме прокомментировали предложение Минфина об ужесточении льготной ипотеки
Курс рубля пошел против ожиданий: апокалипсис для бюджета снова откладывается
Молодые казаки едут в Крым: им оплатят дорогу, дадут сцену — и ждут дерзких идей
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Обычная жидкость из кухонного шкафа убивает бактерии в туалете — достаточно 15 минут, и запаха нет
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.