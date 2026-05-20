Нейросети рвутся в школы: дети уже обозначили красную линию для технологий

Школьники в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет выражают решительный протест против потенциальной замены педагогов и врачей искусственным интеллектом, несмотря на готовность включать технологии в образовательный процесс. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал Сергей Комков, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования и пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России".

Робот и человек

Ранее сообщалось, что российские школьники с начала нового учебного года приступят к изучению профиля "Искусственный интеллект" в рамках курсов информатики углубленного уровня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал высокий интерес к дисциплине, зафиксированный в ходе Всероссийской олимпиады школьников. При этом эксперты напоминают, что в обществе растет число граждан, полагающих, что алгоритмы мыслят эффективнее человека, что требует критического анализа подобных технологий.

"Сегодня многие вещи пытаются заменить искусственным интеллектом, в том числе и педагогических работников. Однако школьники категорически против замены учителей искусственным интеллектом. Они готовы знакомиться с его основами, но против того, чтобы ИИ заменял людей таких профессий, как врачи, учителя, социальные работники", — пояснил Комков.

По словам эксперта, дети не намерены оставаться в стороне от процесса внедрения технологий в социальную сферу. Они активно формулируют свою гражданскую позицию и заявляют, что приложат все усилия, чтобы не допустить вытеснения специалистов живым кодом. В современных реалиях цифровая трансформация затрагивает и другие сферы, например, исчезновение ряда профессий под влиянием цифровизации, что делает вопрос профессиональной востребованности особенно острым.

Комков также подчеркнул риски, связанные с использованием нейросетей при подготовке домашних работ. Он отметил, что ученики уже сейчас активно пользуются гаджетами, и без радикальной трансформации системы оценивания знаний традиционное обучение может утратить смысл. Вопросы контроля самостоятельной учебной деятельности становятся ключевыми, так как эксперты уже обсуждают, насколько нейросети меняют подход к выполнению заданий.

"Искусственный интеллект может использоваться только как второстепенный инструмент в процессе обучения и не более того. Ни в коем случае нельзя применять его при выполнении контрольных или проверочных работ", — отметил профессор.

Специалист подчеркнул, что вопрос честности при проверке знаний требует особого контроля, так как в различных профессиональных кругах уже фиксируются случаи, когда соискатели скрывают некомпетентность за технологиями. Кроме того, дискуссия о границах цифровизации в школах ведется параллельно с попытками властей перевести работу нейросетей в правовое поле для безопасности граждан.

