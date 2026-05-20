Спрос на Китай растет: РЖД рассматривают запуск прямых поездов

Железнодорожные артерии страны готовятся к глобальному развороту на Восток. РЖД всерьез прорабатывает сценарий запуска прямых пассажирских составов в Китай. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью "Вести" подчеркнул, что логистическая схема не обязательно будет завязана на Москву. Возможно, стартовой площадкой станет Иркутск, что кардинально меняет правила игры для сибирских путешественников.
Туристические потоки сегодня напоминают неукротимую стихию. Россияне штурмуют китайские мегаполисы — Пекин и Шанхай перестали быть экзотикой, превратившись в желанные точки для культурного досуга. По данным Ассоциации туроператоров, спрос на Поднебесную бьет рекорды. Прямой поезд — это не просто средство передвижения, это комфортная альтернатива утомительным перелетам, где можно выспаться в купе, а не давиться в кресле эконом-класса.
"Запуск прямого сообщения — это стратегический шаг, который снизит нагрузку на авиаузлы и предложит пассажирам качественно новый уровень транспортного доступа к азиатским рынкам", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Использование Иркутска как хаба — ход изящный. Это экономит время и ресурсы, отсекая лишнее плечо до столицы. В условиях, когда цифровые коммуникации выстраивают мосты мгновенно, физическая доставка пассажиров должна подтянуться к этим скоростям. Маршрут напрямую свяжет Сибирь с динамичными центрами Китая.
"Интеграция маршрутов потребует сложной синхронизации систем безопасности, но потенциал для роста туристического обмена между нашими странами перевешивает любые технические сложности", — разъяснила эксперт по перевозке опасных грузов Наталья Егорова.
|Параметр
|Особенности направления
|Основной хаб
|Иркутск (приоритет)
|Целевая аудитория
|Туризм и деловые связи
"Главная задача — обеспечить стабильность графика при пересечении границы, где тарифы на подвижной состав будут рассчитываться исходя из операционной готовности принимающей стороны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Стоимость зависит от класса вагона и сегментации тарифов, однако отсутствие аэропортовых сборов может сделать цену более привлекательной.
Правила визового режима остаются неизменными и зависят от межгосударственных соглашений, несмотря на смену способа передвижения.
Предполагается использование современных скоростных и комфортабельных составов, адаптированных для длительных трансграничных путешествий.
Пассажирское сообщение планируется развивать параллельно с грузовыми коридорами, что не должно препятствовать товарным потокам.
