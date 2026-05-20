Заброшенный участок станет проблемой: как Росреестр лишает собственности

Общество

Росреестр переходит к активной фазе контроля за использованием дачных и садовых участков. Почти 100 000 россиян рискуют лишиться собственности из-за отсутствия ухода за наделом или нарушения его целевого назначения. В 2025 году уже сформирован реестр из 7 500 владельцев, получивших официальные предписания. Игнорирование документа в течение 30-90 дней открывает прямую дорогу к судебному разбирательству об изъятии активов.

Заброшенный дом
Фото: Own work by Константин Лосевский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Заброшенный дом

"Изымать земельный участок имеет смысл только тогда, когда он ликвидный и его можно дальше куда-то реализовать. Земельные участки, которые никому не нужны, изымать будут в последнюю очередь", — уточила в беседе с Pravda.Ru земельный юрист Юлия Бузанова.

Механика государственного контроля

Помимо жестких предписаний, ведомство выписало более 91 000 предостережений. Это "мягкая" превентивная мера, не устанавливающая жестких дедлайнов. Однако эксперты предупреждают: отсутствие реакции на сигнал ведомства — это рискованная игра с законом, где цена проигрыша может неприятно удивить собственника.

"Государство делает акцент на эффективном землепользовании. Если территория годами зарастает борщевиком или используется как свалка, собственник фактически пренебрегает обязанностями. Это прямой путь к утрате права собственности через суд", — разъяснил риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Тип документа Юридические последствия
Предостережение Уведомление о недопустимости нарушения, без жестких сроков.
Предписание Обязательство устранить брак в содержании участка за 30-90 дней.

Региональные комиссии по выявлению неиспользуемых земель уже приступили к работе. В фокусе внимания — объекты, не выполняющие социальную или экономическую функцию. Порядок использования земли должен соответствовать кадастровым данным, иначе режим спокойной работы с недвижимостью будет сменен судебными тяжбами.

"На практике суды встают на сторону надзорных органов, если зафиксировано системное бездействие владельца. Доказывать обратное придется документально — например, чеками на проведение работ или договорами подряда", — предупредил судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о владении землей

Что делать, если пришло предостережение?

Не игнорировать. Свяжитесь с территориальным отделом Росреестра для уточнения сути претензий и начните приводить участок в порядок.

Сколько времени дают на исправление предписания?

Стандартный срок — от 30 до 90 дней. В ряде случаев возможно ходатайство об отсрочке при наличии обоснованных причин.

Могут ли забрать землю, если она используется для отдыха?

Да, если участок заброшен, захламлен или целевое назначение нарушено (например, ведение коммерческой деятельности на земле для ЛПХ).

Где узнать статус моего участка?

Проверьте данные на Публичной кадастровой карте или закажите актуальную выписку из ЕГРН.

Экспертная проверка: Риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров, судебный строительный эксперт Сергей Поляков, земельный юрист Юлия Бузанова.
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
