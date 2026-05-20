Исторический максимум температуры в Москве может быть побит сегодня

Общество

Московское небо превратилось в раскаленную духовку. Синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют экстремальный скачок температуры: в интервале с 12:00 до 15:00 столбики термометров могут штурмовать отметку в +32 градуса. Если прогноз оправдается, город официально перепишет историю метеонаблюдений, установленную в далеком 1897 году. Тогда 20 мая воздух "прогрелся" лишь до +29,7 градуса.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Жара

Термический рекорд: возвращение в 1897 год

Вчера столица уже побила исторический максимум. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала +30,3 градуса, перекрыв результат 1979 года на крошечную, но значимую десятую долю градуса. Впервые за текущий год город перешагнул тридцатиградусный рубеж. Сегодня ситуация обостряется. Диапазон температур по Москве и области ожидается в пределах от +27 до +32 градусов.

"Аномальный нагрев воздушных масс создает колоссальную термическую нагрузку на городскую среду. Для физики атмосферы это означает сбой привычных моделей циркуляции, что и приводит к таким экстремальным скачкам", — предположил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Параметр Значение
Пик тепла (1897 г.) +29,7°C
Прогноз на сегодня до +32°C

Оранжевый код: почему жара становится угрозой

Метеорологи ввели "оранжевый" уровень опасности для Москвы и Центральной России. Это не просто цифры в прогнозе. Это сигнал о риске стихийных бедствий и материального ущерба. Даже качество коммунальных услуг может деградировать при таких нагрузках, не говоря уже о биологическом комфорте горожан.

"Резкий рост температуры ускоряет биохимические процессы в городской экосистеме. Повышается испарение, что меняет состав приземного воздуха и увеличивает нагрузку на все живые организмы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru биолог Анна Климова.

Во второй половине дня специалисты допускают кратковременные дожди. Резкое охлаждение перегретой почвы влагой может спровоцировать быстрые изменения в поведении граждан, так как термодинамический дисбаланс среды достигает пика.

"Техногенные системы при таких значениях работают на пределе. Тепловое расширение материалов и риск перегрева оборудования требуют предельной бдительности диспетчерских служб", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о московской погоде

Почему 30 градусов кажутся опасными?

Оранжевый уровень означает, что температура значительно выше нормы, создавая риск для здоровья и инфраструктуры.

Является ли рекорд 1897 года уникальным?

Долгое время этот показатель оставался непреодолимым, удерживаясь более 120 лет.

Где фиксируют все рекорды?

Официальная погодная летопись Москвы ведется по данным метеостанции на ВДНХ.

Ожидается ли похолодание в ближайшее время?

Вторая половина дня может принести кратковременные осадки, которые временно сгладят температурные пики.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Анна Климова, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
