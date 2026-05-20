Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия вводит тотальный финансовый контроль — 2,4 миллиона рублей в год станут красной чертой
Рак теперь лечат не только химией, но и психологом — Минздрав пересмотрел маршруты пациентов
Популярные ноутбуки и процессоры под угрозой исчезновения — новые правила ввоза рубят рынок
Путин и Си Цзиньпин зафиксировали новые основы российско-китайского партнерства
Заброшенный участок станет проблемой: как Росреестр лишает собственности
Исторический максимум температуры в Москве может быть побит сегодня
Жара не для всех: чиновник Индии охладил храм лишь для себя и забрал кондиционер
Прототип Су-57 с двумя пилотами испытан: новая эра в воздушных боях
Прощайте, хаос! Самокаты "подружатся" с автобусами и трамваями

Сухарики, рюмки и видеозвонки: как бабушки покоряют цифровой мир

Общество

Лавочка у подъезда проиграла битву прогрессу. Пенсионерки массово переезжают в мессенджеры. Вместо вечернего караула под окнами — видеозвонки с хрустом сухариков и звоном рюмок. Это не просто замена привычки, это полная смена досуговой механики.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Цифровой досуг: новая антропология

Старые сценарии общения трещат по швам. Зачем мерзнуть на улице, если можно устроить "посиделки" в домашнем трико? Видеосвязь сняла барьеры. Расстояние теперь измеряется не часами в автобусе, а стабильностью Wi-Fi. Участницы таких встреч комбинируют интеллигентные разговоры с закусками, превращая гаджеты в порталы для социализации. Это куда удобнее, чем обсуждать сплетни в календарных хрониках событий.

"Переход в онлайн — это способ борьбы с социальной изоляцией, которую современные технологии наконец-то сделали комфортной даже для старшего поколения", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Почему экран стал окном в мир?

Это не просто отказ от двора. Это борьба за качество жизни. Когда социальные институты школьного обучения и офисного ритма ушли вперед, пенсионерки создали свой "закрытый клуб". Спиртное здесь — не цель, а социальный клей. Инструмент снижения тревожности в мире, где даже личная жизнь гениев оказывается под микроскопом прессы.

"Для психики пожилого человека важна ритуализация общения. Видеосвязь сохраняет структуру беседы, но убирает физический дискомфорт встреч вне дома", — предположила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Параметр Лавочка у подъезда
Комфорт Зависимость от погоды
Инфраструктура Смартфон и интернет

"Технологическая адаптация бабушек поражает своей скоростью. Они осваивают интерфейсы, которые вчера казались недоступными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о цифровых посиделках

Безопасно ли это?

Риски минимальны, если соблюдать базовую цифровую гигиену и не передавать данные карт.

Почему именно алкоголь?

Как и в любом застолье, это способ дестигматизации общения и раскрепощения.

Это массовое явление?

Статистика подтверждает рост проникновения мессенджеров среди группы 65+ на 30%.

Заменят ли чаты очное общение?

Они скорее дополняют его, давая альтернативу в холодное время года.

Читайте также

Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Новости спорта
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Россия вводит тотальный финансовый контроль — 2,4 миллиона рублей в год станут красной чертой
Рак теперь лечат не только химией, но и психологом — Минздрав пересмотрел маршруты пациентов
Популярные ноутбуки и процессоры под угрозой исчезновения — новые правила ввоза рубят рынок
Путин и Си Цзиньпин зафиксировали новые основы российско-китайского партнерства
Заброшенный участок станет проблемой: как Росреестр лишает собственности
Они абсолютно не ощущаются на лице: какая модель очков стала главным хитом 2026
Исторический максимум температуры в Москве может быть побит сегодня
Сухарики, рюмки и видеозвонки: как бабушки покоряют цифровой мир
Жара не для всех: чиновник Индии охладил храм лишь для себя и забрал кондиционер
Прототип Су-57 с двумя пилотами испытан: новая эра в воздушных боях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.