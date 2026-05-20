Сухарики, рюмки и видеозвонки: как бабушки покоряют цифровой мир

Лавочка у подъезда проиграла битву прогрессу. Пенсионерки массово переезжают в мессенджеры. Вместо вечернего караула под окнами — видеозвонки с хрустом сухариков и звоном рюмок. Это не просто замена привычки, это полная смена досуговой механики.

Бабушка

Цифровой досуг: новая антропология

Старые сценарии общения трещат по швам. Зачем мерзнуть на улице, если можно устроить "посиделки" в домашнем трико? Видеосвязь сняла барьеры. Расстояние теперь измеряется не часами в автобусе, а стабильностью Wi-Fi. Участницы таких встреч комбинируют интеллигентные разговоры с закусками, превращая гаджеты в порталы для социализации. Это куда удобнее, чем обсуждать сплетни в календарных хрониках событий.

"Переход в онлайн — это способ борьбы с социальной изоляцией, которую современные технологии наконец-то сделали комфортной даже для старшего поколения", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Почему экран стал окном в мир?

Это не просто отказ от двора. Это борьба за качество жизни. Когда социальные институты школьного обучения и офисного ритма ушли вперед, пенсионерки создали свой "закрытый клуб". Спиртное здесь — не цель, а социальный клей. Инструмент снижения тревожности в мире, где даже личная жизнь гениев оказывается под микроскопом прессы.

"Для психики пожилого человека важна ритуализация общения. Видеосвязь сохраняет структуру беседы, но убирает физический дискомфорт встреч вне дома", — предположила в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Параметр Лавочка у подъезда Комфорт Зависимость от погоды Инфраструктура Смартфон и интернет

"Технологическая адаптация бабушек поражает своей скоростью. Они осваивают интерфейсы, которые вчера казались недоступными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о цифровых посиделках

Безопасно ли это?

Риски минимальны, если соблюдать базовую цифровую гигиену и не передавать данные карт.

Почему именно алкоголь?

Как и в любом застолье, это способ дестигматизации общения и раскрепощения.

Это массовое явление?

Статистика подтверждает рост проникновения мессенджеров среди группы 65+ на 30%.

Заменят ли чаты очное общение?

Они скорее дополняют его, давая альтернативу в холодное время года.

