Прощайте, хаос! Самокаты "подружатся" с автобусами и трамваями

Самокаты хотят "подружить" с автобусами и трамваями. Гендиректор "Юрента" Иван Туринге на ЦИПР предложил встроить арендные электросамокаты в общую экосистему общественного транспорта. Масштабный план — сделать кикшеринг легальной частью городского организма, отладив связи между частным оператором и государством.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электросамокаты

Самокаты как часть городского расписания

Идея в том, чтобы забыть о метаниях между разными приложениями. Пользователь открывает карту, видит маршрут, а самокат становится инструментом "последней мили". Вышел из метро — прыгнул на "электроконя" — доехал до офиса. Всё это одной картой, с единой бонусной системой и, возможно, скидками при пересадке.

Сейчас многие относятся к поиску работы как к игре в рулетку, где скрытый фильтр резюме отсеивает кандидатов на входе. Так и в транспорте: если инфраструктура не едина, она вызывает не доверие, а раздражение. Городские власти хотят видеть данные — где ездят, где бросают технику, сколько аварий.

"Интеграция в общую сеть позволит наконец превратить хаотичное движение в прогнозируемый поток. Транспортный планировщик получит реальную картину перемещения людей, а не догадки на основе случайных замеров", — отметил логист по грузоперевозкам и аналитик маршрутов Денис Крылов.

Цифровой поводок для лихачей

Самая острая проблема — дети на мощных аппаратах. "Юрент" планирует подключение к ЕСИА. Это значит, что доступ к рулю получат только те, кто подтвердил возраст. Хватит гадать по силуэту, едет ли школьник или взрослый. Подобные юридические гарантии отношений необходимы и в сфере безопасности на дорогах.

"Верификация через Госуслуги — единственно правильный инструмент. Иначе мы так и будем бороться с ветряными мельницами, пытаясь отловить нарушителей на глаз", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о кикшеринге

Будет ли дешевле передвигаться на самокате с транспортной картой?

Концепция MaaS предполагает систему скидок при пересадке, что сделает поездки "последней мили" выгоднее, чем при оплате двух услуг отдельно.

Как мэрия будет использовать данные от операторов?

Информация поможет проектировать парковочные зоны именно там, где они востребованы, избавляя тротуары от стихийных свалок техники.

Смогут ли подростки обойти систему авторизации?

Интеграция с ЕСИА сводит возможность доступа несовершеннолетних к минимуму — для аренды потребуется подтвержденная учетная запись.

Когда ждать единую систему в регионах?

Проект находится на стадии разработки Минтрансом, сроки внедрения будут зависеть от готовности региональной цифровой инфраструктуры.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, эксперт по безопасности Андрей Киселёв