Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прототип Су-57 с двумя пилотами испытан: новая эра в воздушных боях
Прощайте, хаос! Самокаты "подружатся" с автобусами и трамваями
Машина видит всё: искусственный интеллект - новый враг преступности
Рейтинг наглости: почему владельцы немецких машин чаще других попадают на штрафстоянки
Завтрак без усилий: новый кухонный робот освоил семь рецептов яичницы
Трудовой кодекс изменится: как жара повлияет на рабочее время и зарплату
Обувь будущего или билет в травмпункт: шокирующая правда о кроссовках-шокерах
Жители Земли смогут наблюдать парад планет без телескопов в течение трех ближайших суток
За пределами мегаполисов: почему рынок загородных домов переживает мощный всплеск интереса

Афганистан: молчание девушек приравнено к согласию на брак

Общество » Семья

Система правового регулирования в Афганистане окончательно трансформировалась в инструмент легализации абьюза. Местные власти закрепили за собой право игнорировать согласие несовершеннолетних девушек при заключении браков. Теперь молчание официально приравнивается к одобрению союза. Фактически, это означает автоматическую передачу прав собственности на ребенка от родителей к супругу.

Женщина в хиджабе
Фото: commons.wikimedia.org by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Женщина в хиджабе

Законодательная конструкция перекладывает всю ответственность за судьбу на плечи тех, кто лишен голоса в силу возраста. Любая попытка защиты интересов ребенка разбивается об административную стену. Оспорить недобровольный брак становится возможным лишь по достижении совершеннолетия, но процесс рассматривается исключительно в судах, лояльных действующим в стране структурам. Это создает ситуацию, когда безнадзорные дети и подростки лишаются последней надежды на защиту государством, которое само становится источником угрозы.

"Это не правовое регулирование, а институционализация насилия. В такой системе любые формальные механизмы апелляции служат лишь для создания видимости порядка там, где правит произвол", — констатировал политолог Сергей Миронов.

Социальные последствия и откат в средневековье

Подобные инициативы ведут к деградации социальных институтов. Когда закон обесценивает личность, общество теряет вектор развития. Это напоминает другие исторические периоды, когда недавнее рабство и жесткие ограничения рассматривались как норма. Статистика, фиксирующая рост безнадзорных несовершеннолетних в различных регионах мира, наглядно показывает: там, где системно игнорируются права ребенка, страна неизбежно проваливается в демографическую яму.

Параметр Ситуация в Афганистане
Статус ребенка Объект распоряжения
Согласие Молчание = согласие

"Мы видим возврат к архаичным нормам, где родоплеменные обычаи полностью поглощают государство. Здесь невозможно говорить о каком-либо комплаенсе или равенстве прав", — отметила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Афганистане

Почему молчание признали согласием?

Такой подход упрощает процедуру заключения брака для заинтересованных сторон, позволяя законно избегать получения прямого волеизъявления девушки.

Есть ли шансы оспорить такой брак?

Теоретически процедура существует, однако на практике рассмотрение дел в судах, разделяющих идеологию текущей власти, практически исключает положительный исход для истца.

Как это влияет на международное право?

Действия властей Афганистана идут вразрез с международными конвенциями о правах ребенка, что еще больше изолирует страну на глобальной арене.

Какие последствия ожидают афганское общество?

Рост уровня неграмотности, психологические травмы у поколения девочек и тотальное бесправие, тормозящее любые попытки цивилизационного прогресса.

"Люди, находящиеся под гнетом подобных законов, оказываются заперты в системе, где закон защищает только того, у кого есть власть. Юридически значимым становится давление, а не свобода выбора", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Новости спорта
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Рейтинг наглости: почему владельцы немецких машин чаще других попадают на штрафстоянки
Завтрак без усилий: новый кухонный робот освоил семь рецептов яичницы
Трудовой кодекс изменится: как жара повлияет на рабочее время и зарплату
Обувь будущего или билет в травмпункт: шокирующая правда о кроссовках-шокерах
Тело станет двигаться намного легче: бережное упражнение в кровати спасает суставы
Жители Земли смогут наблюдать парад планет без телескопов в течение трех ближайших суток
Афганистан: молчание девушек приравнено к согласию на брак
Идеальное нежное блюдо за 30 минут: хитрый трюк сделает крабовый салат главным на столе
Плотные веера больше не в моде: какой щадящий способ ухода фиксирует изгиб ресниц до двух месяцев
Защитит головки от неизлечимого грибка: что нужно насыпать на самое дно чесночной лунки в мае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.