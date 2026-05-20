Афганистан: молчание девушек приравнено к согласию на брак

Система правового регулирования в Афганистане окончательно трансформировалась в инструмент легализации абьюза. Местные власти закрепили за собой право игнорировать согласие несовершеннолетних девушек при заключении браков. Теперь молчание официально приравнивается к одобрению союза. Фактически, это означает автоматическую передачу прав собственности на ребенка от родителей к супругу.

Фото: commons.wikimedia.org by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Женщина в хиджабе

Юридическая ловушка молчания

Законодательная конструкция перекладывает всю ответственность за судьбу на плечи тех, кто лишен голоса в силу возраста. Любая попытка защиты интересов ребенка разбивается об административную стену. Оспорить недобровольный брак становится возможным лишь по достижении совершеннолетия, но процесс рассматривается исключительно в судах, лояльных действующим в стране структурам. Это создает ситуацию, когда безнадзорные дети и подростки лишаются последней надежды на защиту государством, которое само становится источником угрозы.

"Это не правовое регулирование, а институционализация насилия. В такой системе любые формальные механизмы апелляции служат лишь для создания видимости порядка там, где правит произвол", — констатировал политолог Сергей Миронов.

Социальные последствия и откат в средневековье

Подобные инициативы ведут к деградации социальных институтов. Когда закон обесценивает личность, общество теряет вектор развития. Это напоминает другие исторические периоды, когда недавнее рабство и жесткие ограничения рассматривались как норма. Статистика, фиксирующая рост безнадзорных несовершеннолетних в различных регионах мира, наглядно показывает: там, где системно игнорируются права ребенка, страна неизбежно проваливается в демографическую яму.

Параметр Ситуация в Афганистане Статус ребенка Объект распоряжения Согласие Молчание = согласие

"Мы видим возврат к архаичным нормам, где родоплеменные обычаи полностью поглощают государство. Здесь невозможно говорить о каком-либо комплаенсе или равенстве прав", — отметила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Афганистане

Почему молчание признали согласием?

Такой подход упрощает процедуру заключения брака для заинтересованных сторон, позволяя законно избегать получения прямого волеизъявления девушки.

Есть ли шансы оспорить такой брак?

Теоретически процедура существует, однако на практике рассмотрение дел в судах, разделяющих идеологию текущей власти, практически исключает положительный исход для истца.

Как это влияет на международное право?

Действия властей Афганистана идут вразрез с международными конвенциями о правах ребенка, что еще больше изолирует страну на глобальной арене.

Какие последствия ожидают афганское общество?

Рост уровня неграмотности, психологические травмы у поколения девочек и тотальное бесправие, тормозящее любые попытки цивилизационного прогресса.

"Люди, находящиеся под гнетом подобных законов, оказываются заперты в системе, где закон защищает только того, у кого есть власть. Юридически значимым становится давление, а не свобода выбора", — подчеркнул политолог Антон Кудрявцев.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев