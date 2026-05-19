Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов
Непосильная ноша: врач погиб от сердечного приступа, помогая на похоронах
То, что плещется под нашими ногами, может перевернуть представления о воде на планете — и это не магма
Демографическую яму хотят закрыть подростковыми браками: психолог раскрыла пугающий итог
Японские учёные обнаружили живой организм там, где давление сплющивает всё в блин — и он процветает
Подавленность начинает сдавать, когда тело входит в движение: важно не испортить эффект
Урок физкультуры станет предсказуемым: в школах введут единый учебник
Гуманитарная маска Токио: почему Япония внезапно вспомнила о поездках граждан к могилам предков
На обратной стороне Солнца произошло то, что заставило ученых срочно следить за поворотом звезды

Минфин ужесточает критерии семейной ипотеки: новые правила для заемщиков

Общество » Семья

Институты развития недвижимости переходят к жесткому администрированию льгот. Минфин и профильное ведомство готовят реформу механизмов господдержки семей. Суть предложений сводится к купированию нецелевых трат бюджетных средств через ужесточение критериев брачного статуса заемщика.

Ипотечные каникулы для семей с детьми
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ипотечные каникулы для семей с детьми

Замглавы Минстроя Никита Стасишин официально зафиксировал позицию ведомства по дестимулированию схем, где льготный кредит становится инструментом спекулятивной нагрузки на рынок. Теперь получение государственных субсидий потребует документального подтверждения семейного единства.

"Исключение злоупотреблений — базовая задача регулятора. Когда льготный финансовый продукт используется для личного обогащения в обход социальной цели, система должна реагировать. Это не ограничение прав, это фильтр для обеспечения устойчивости бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логика ужесточения условий

Экономический блок правительства стремится устранить перегрев спроса. Льготная ставка в текущих реалиях — это дорогой бюджетный ресурс. Финансовое ведомство предлагает дифференцировать условия, чтобы исключить дублирование выплат на одни и те же обязательства.

Критерий Текущий подход
Второй родитель Нет ограничений по участию
Регистрация Статус брака вторичен

Минстрой настаивает на защите инвестиционного климата за счет исключения обратной силы закона. Уже выданные кредитные портфели останутся в старом правовом поле. Новые контракты будут обязаны соответствовать актуальным нормам прозрачности.

"Любая попытка обхода закона через фиктивные сделки рано или поздно вскрывается аудитом. Юридическая чистота сделки сегодня первична, так как цифровые системы контроля ФНС отслеживают связи заемщиков в автоматическом режиме", — резюмировала эксперт по налоговому комплаенсу Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о семейной ипотеке

Коснутся ли изменения тех, у кого ипотека уже одобрена?

Нет, новые правила не имеют обратной силы. Они затронут исключительно вновь заключаемые договоры.

Что именно меняется для неполных семей?

Вводятся требования по состоянию в официальном браке и наличию совместной регистрации с ребенком для сохранения льготных условий.

Зачем Минфин вводит такие ограничения?

Мера направлена на предотвращение использования льгот как способа получения дохода или получения нескольких выгод по одному объекту.

Будет ли проверка адресов прописки электронной?

Да, ведомства активно интегрируют базы данных для исключения человеческого фактора и ускорения верификации заемщиков.

"Рынок недвижимости нуждается в предсказуемых инструментах поддержки. Избыточный спрос, подогреваемый схематозом, только разгоняет инфляцию. Экономическая дисциплина должна превалировать над желанием сэкономить на ставке через лазейки", — констатировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Дряблые руки исчезнут за 4 минуты: домашний метод, который заменит дорогой спортзал
Новости спорта
Дряблые руки исчезнут за 4 минуты: домашний метод, который заменит дорогой спортзал
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Здоровье
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Минфин ужесточает критерии семейной ипотеки: новые правила для заемщиков
Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов
Непосильная ноша: врач погиб от сердечного приступа, помогая на похоронах
Забудьте о захламлении: как превратить тесный балкон в стильную зону отдыха
Пышный злак превратится в сухую кочку: один незаметный промах весной губит дорогой декор
Капуста в пирожках больше не будет жесткой: один кулинарный прием меняет вкус начинки
В Брюсселе рвут бумаги и спорят до крика: маленькие страны начали выходить из строя — и союз затрещал
То, что плещется под нашими ногами, может перевернуть представления о воде на планете — и это не магма
Переделываем кладовку в огород: как создать на своём балконе продуктивный овощной оазис
Прохлада без затрат: как турецкая хитрость превращает раскаленную квартиру в прохладный оазис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.