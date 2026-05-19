Демографическую яму хотят закрыть подростковыми браками: психолог раскрыла пугающий итог

Предложение о снижении брачного возраста до 14 лет несет в себе серьезные риски для психологического здоровья несовершеннолетних и стабильности института семьи. Свое мнение по поводу этой инициативы в интервью изданию Pravda.Ru выразила детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Ранее группа демографов и ученых Российской академии наук выдвинула идею о снижении порога вступления в брак до 14 лет. Авторы инициативы связывают необходимость таких мер с региональными особенностями взросления молодежи, особенно в южных субъектах страны, и стремлением государства преодолеть угрозы, связанные с демографической ямой. При этом эксперты отмечают, что текущая стратегия по изменению демографических показателей требует масштабного пересмотра подходов к поддержке института брака.

По словам Резеновой, в столь раннем возрасте психика подростков еще не готова к полноценным семейным обязательствам и воспитанию потомства. Важно учитывать, что современные научные данные подтверждают незрелость структур головного мозга у лиц данной возрастной категории.

"Я, конечно, против такой инициативы. Дети не могут рожать и воспитывать детей — это чрезмерно. Если дети рожают детей, то они, скорее всего, отдают их на воспитание своим родителям. Их собственная психика еще не устоялась, не созрела. Сейчас ученые доказали, что участки мозга созревают только к двадцати пяти годам", — отметила она.

Психолог подчеркивает, что отсутствие эмоциональной зрелости неизбежно приведет к нестабильности внутри таких союзов. Государству сегодня важно внедрять системы подготовки к созданию семьи, однако снижение возраста для вступления в официальные отношения не поможет решить проблему.

"Префронтальная кора еще не развита — подростковый возраст сейчас продлили до девятнадцати лет, а мозг созревает только к двадцати пяти. В этом возрасте нет ни произвольности, ни адекватности. Подростков постоянно штормит, врачи называют это гормональной бурей. Даже если брак и заключен из-за беременности, продолжительность его, скорее всего, будет недолгой", — добавила Резенова.

В социальном контексте подобные инициативы могут привести к росту числа неблагополучных семей. Анализируя динамику роста числа детей, нуждающихся в поддержке государства, психологи призывают с осторожностью относиться к любым экспериментам с семейным правом.

Экспертная проверка: Специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью Специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью Павел Ершов , Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова