Не дайте себя обмануть: как распознать лагерь-призрак летом

Лето близко, и мошенники снова активизировались. Родители мечтают о спокойном отдыхе для детей, а преступники — о легких деньгах. Сети буквально забиты "горящими" предложениями. За яркими картинками часто скрывается пустота или фишинговая форма для кражи данных.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ детский лагерь

Как распознать лагерь-призрак

Первое правило цифровой гигиены — игнорируйте ссылки из сомнительных рассылок. Минпросвещения настоятельно рекомендует использовать реестр организаций. Это ваш главный фильтр. Если лагеря нет в официальном списке — это повод насторожиться, ведь в цифровом пространстве сегодня нейросети могут генерировать правдоподобный контент, вводя в заблуждение даже внимательных пользователей.

"Мошенники создают сайты-клоны известных лагерей за несколько часов. Всегда проверяйте доменное имя и реквизиты: ИНН и юридический адрес должны соответствовать данным из реестра", — предупредила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Безопасное бронирование путевки

Внимательно изучайте договор. Отсутствие четких условий возврата средств или требование перевода на личную карту частного лица — красные флаги. Иногда небрежная переписка в мессенджерах потом становится не просто поводом для судебных разбирательств, а доказательством вашей неосторожности при покупке.

Признак надежности Тревожный сигнал Лагерь есть в реестре "детскийотдых.рф" Сайт найден через контекстную рекламу Прямой договор с организацией Перевод на карту физлица

"Родители часто пренебрегают проверкой отзывов на внешних площадках, доверяя только сайту лагеря. Помните: реальные отзывы обычно содержат детали быта, а не только хвалебные оды инфраструктуре", — отметила эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова.

Если вы столкнулись с подозрительным предложением, используйте федеральную горячую линию: 8 (800) 250-28-90. Специалисты помогут проверить статус организации.

"Доверяйте только официальным сайтам ведомств. Любое требование 'срочной оплаты' без предоставления полных юридических документов — прямое мошенничество", — констатировал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о детском отдыхе

Как узнать, прошел ли проверку лагерь?

Зайдите в реестр на портале "детскийотдых.рф" и введите название или регион организации.

Что делать, если путевка куплена, но лагерь оказался фейком?

Немедленно обратитесь в полицию, приложив все скриншоты переписки, чеки о переводе и ссылку на мошеннический сайт.

Можно ли верить отзывам на сайте самого лагеря?

Они могут быть сфабрикованы. Рекомендуется искать независимые площадки и сообщества в соцсетях.

Нужно ли страховать путевку?

Это личное решение, но страхование финансовых рисков защитит средства при непредвиденной отмене поездки.

Читайте также