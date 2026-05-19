Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь, которую победили в прошлом веке, вернулась в Австралию — и уже есть первые жертвы
Сбережения в долларах тают на глазах, а банки предлагают замену — но не все о ней знают
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Ювелирная работа офтальмологов: случай, когда медицина творит чудеса
Китайские инженеры спрятали серверы в океан — это оказалось гениальнее, чем строить на суше
Финансовый прорыв: 136 тысяч пенсионеров получат прибавку к своим накоплениям
Ипотечный парадокс: почему при годовом спаде Москва ставит рекорды месяца
Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян: новые правила въезда
Считаем деньги, а не вещи: почему прагматизм стал главным трендом

Не дайте себя обмануть: как распознать лагерь-призрак летом

Общество

Лето близко, и мошенники снова активизировались. Родители мечтают о спокойном отдыхе для детей, а преступники — о легких деньгах. Сети буквально забиты "горящими" предложениями. За яркими картинками часто скрывается пустота или фишинговая форма для кражи данных.

детский лагерь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
детский лагерь

Как распознать лагерь-призрак

Первое правило цифровой гигиены — игнорируйте ссылки из сомнительных рассылок. Минпросвещения настоятельно рекомендует использовать реестр организаций. Это ваш главный фильтр. Если лагеря нет в официальном списке — это повод насторожиться, ведь в цифровом пространстве сегодня нейросети могут генерировать правдоподобный контент, вводя в заблуждение даже внимательных пользователей.

"Мошенники создают сайты-клоны известных лагерей за несколько часов. Всегда проверяйте доменное имя и реквизиты: ИНН и юридический адрес должны соответствовать данным из реестра", — предупредила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Безопасное бронирование путевки

Внимательно изучайте договор. Отсутствие четких условий возврата средств или требование перевода на личную карту частного лица — красные флаги. Иногда небрежная переписка в мессенджерах потом становится не просто поводом для судебных разбирательств, а доказательством вашей неосторожности при покупке.

Признак надежности Тревожный сигнал
Лагерь есть в реестре "детскийотдых.рф" Сайт найден через контекстную рекламу
Прямой договор с организацией Перевод на карту физлица

"Родители часто пренебрегают проверкой отзывов на внешних площадках, доверяя только сайту лагеря. Помните: реальные отзывы обычно содержат детали быта, а не только хвалебные оды инфраструктуре", — отметила эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова.

Если вы столкнулись с подозрительным предложением, используйте федеральную горячую линию: 8 (800) 250-28-90. Специалисты помогут проверить статус организации.

"Доверяйте только официальным сайтам ведомств. Любое требование 'срочной оплаты' без предоставления полных юридических документов — прямое мошенничество", — констатировал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о детском отдыхе

Как узнать, прошел ли проверку лагерь?

Зайдите в реестр на портале "детскийотдых.рф" и введите название или регион организации.

Что делать, если путевка куплена, но лагерь оказался фейком?

Немедленно обратитесь в полицию, приложив все скриншоты переписки, чеки о переводе и ссылку на мошеннический сайт.

Можно ли верить отзывам на сайте самого лагеря?

Они могут быть сфабрикованы. Рекомендуется искать независимые площадки и сообщества в соцсетях.

Нужно ли страховать путевку?

Это личное решение, но страхование финансовых рисков защитит средства при непредвиденной отмене поездки.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Новости Владивостока сегодня
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян: новые правила въезда
Из вредности или из-за вас? Почему ваш идеальный пес внезапно разносит квартиру на атомы
Медленные движения творят чудеса: 4-минутный сет для подтянутых рук и ровной спины
Не дайте себя обмануть: как распознать лагерь-призрак летом
Неприятный запах — лишь верхушка айсберга: что делает с вашими сосудами запущенный зуб
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Считаем деньги, а не вещи: почему прагматизм стал главным трендом
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Джампинг Джек сжигает жир быстрее бега: что происходит с телом уже через 10 минут
ИИ выключает мозг за 15 минут: ученые доказали опасную деградацию интеллекта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.