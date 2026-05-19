Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару

Воздух в столице накаляется до предела. Термометры обещают штурм отметок, не виданных здесь с 1979 года. Михаил Леус из центра погоды "Фобос" прогнозирует: 19 мая Москва может переписать историю метеонаблюдений. Предыдущий максимум для этого дня застыл на отметке 30,2 градуса почти полвека назад.
Во вторник город превращается в раскаленную печь. Прогноз суров: от 30 до 32 градусов тепла. Облака решили взять выходной. Сухой юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с не принесет прохлады. Атмосферное давление подскочит до 750 мм рт. ст., превышая климатическую норму.
"Такие скачки температуры требуют предельного внимания к здоровью. Организм испытывает серьезную нагрузку, пытаясь сохранить внутренний баланс при перегреве воздуха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Ночь тоже не станет спасением. Столбики термометров удержатся в районе 16-18 градусов тепла. Даже метеорологи, привыкшие к сюрпризам, отмечают необычность ситуации для середины мая.
|Параметр
|Значение
|Прогноз температуры (Москва)
|+30…+32 °C
|Атмосферное давление
|750 мм рт. ст.
Когда город плавится, важно помнить о безопасности. Подобные погодные аномалии - серьезное испытание для инфраструктуры и горожан. Важно следить за качеством питьевой воды и избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы.
"Физика процесса проста: при отсутствии осадков и облачности поверхность земли нагревается крайне интенсивно. Это создает локальную зону высокого температурного воздействия", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Климат меняется, а механизмы переноса воздушных масс становятся всё менее предсказуемыми из-за глобального влияния.
Только в глубокой тени деревьев и при наличии запаса воды. Интенсивная активность противопоказана.
Высокое атмосферное давление в сочетании с жарой усиливает нагрузку на сосуды и метаболические процессы организма.
Атмосферные процессы динамичны, и прогноз может измениться в течение суток по мере смены воздушных потоков.
