Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару

Общество

Воздух в столице накаляется до предела. Термометры обещают штурм отметок, не виданных здесь с 1979 года. Михаил Леус из центра погоды "Фобос" прогнозирует: 19 мая Москва может переписать историю метеонаблюдений. Предыдущий максимум для этого дня застыл на отметке 30,2 градуса почти полвека назад.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Летняя защита кожи

Жара атакует: чего ждать от 19 мая

Во вторник город превращается в раскаленную печь. Прогноз суров: от 30 до 32 градусов тепла. Облака решили взять выходной. Сухой юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с не принесет прохлады. Атмосферное давление подскочит до 750 мм рт. ст., превышая климатическую норму.

"Такие скачки температуры требуют предельного внимания к здоровью. Организм испытывает серьезную нагрузку, пытаясь сохранить внутренний баланс при перегреве воздуха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ночь тоже не станет спасением. Столбики термометров удержатся в районе 16-18 градусов тепла. Даже метеорологи, привыкшие к сюрпризам, отмечают необычность ситуации для середины мая.

Параметр Значение
Прогноз температуры (Москва) +30…+32 °C
Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Как пережить аномальный зной

Когда город плавится, важно помнить о безопасности. Подобные погодные аномалии - серьезное испытание для инфраструктуры и горожан. Важно следить за качеством питьевой воды и избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы.

"Физика процесса проста: при отсутствии осадков и облачности поверхность земли нагревается крайне интенсивно. Это создает локальную зону высокого температурного воздействия", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о погоде

Почему рекорды обновляются спустя десятилетия?

Климат меняется, а механизмы переноса воздушных масс становятся всё менее предсказуемыми из-за глобального влияния.

Безопасно ли гулять в парке при +32?

Только в глубокой тени деревьев и при наличии запаса воды. Интенсивная активность противопоказана.

Почему давление выше нормы считается опасным?

Высокое атмосферное давление в сочетании с жарой усиливает нагрузку на сосуды и метаболические процессы организма.

Стоит ли ждать похолодания после 20 мая?

Атмосферные процессы динамичны, и прогноз может измениться в течение суток по мере смены воздушных потоков.

Экспертная проверка: Климатолог Максим Орлов, Ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
