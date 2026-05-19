Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа

С 1 августа Социальный фонд России приступит к ежегодной корректировке выплат. Накопительная составляющая пенсии вырастет на 17,3%. Решение базируется на результатах инвестирования средств, которые кратно обогнали официальную инфляцию в 5,6% за прошлый отчетный период.

Пенсионерка считает деньги

Механика государственного инвестирования

Перерасчет происходит в автоматическом режиме без подачи заявлений. Правила строго администрирования капитала требуют фиксации положительного дохода по итогам года. Бюджет перерасчета составил 8,5 миллиарда рублей. Деньги распределят между 136 тысячами граждан. ВЭБ.РФ и частные управляющие компании оперируют 13 портфелями, формируя инвестиционный климат для будущих выплат.

"Такой показатель доходности демонстрирует эффективность консервативной стратегии. Государство берет на себя роль гаранта сохранности активов, минимизируя волатильность для пенсионных накоплений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Срочные выплаты: темпы роста

Участники программ софинансирования и те, кто направил материнский капитал на формирование пенсии, получают срочные выплаты. Их объем вырастет на 19,3%. Это связано с особенностями формирования конкретных портфелей. Средний размер выплаты составит порядка 3 тысяч рублей. Показатель превышает среднюю накопительную пенсию в 1,6 тысячи рублей.

Тип выплаты Размер индексации Накопительная пенсия 17,3% Срочная пенсионная выплата 19,3%

"Дифференциация ставок объясняется разным сроком накопления капитала и источниками его формирования. Материнский капитал в структуре срочных выплат показал отличную динамику доходности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о пенсионном капитале

Кому нужно подавать заявление на перерасчет?

Никому. Социальный фонд проводит процедуру в беззаявительном порядке для всех получателей.

Почему процент для срочных выплат выше?

Коэффициент зависит от структуры вложений и периода формирования капитала в рамках программы софинансирования.

Где хранятся мои пенсионные накопления?

Средства находятся под управлением государственных (ВЭБ.РФ) или частных управляющих компаний в одном из 13 инвестиционных портфелей.

Влияет ли это на основную пенсию по старости?

Большинство пенсионеров получает накопления надбавкой к страховой пенсии по возрасту, это разные части одного общего дохода.

