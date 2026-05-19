Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет комфорта в вакууме: итальянцы проектируют лунные отели
Обучение как спасение: что заставляет россиян возвращаться за парту во взрослом возрасте
Разоблачение "чудо-сортов": почему тигровая груша и черное яблоко - лишь фантазия?
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею

Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа

Общество

С 1 августа Социальный фонд России приступит к ежегодной корректировке выплат. Накопительная составляющая пенсии вырастет на 17,3%. Решение базируется на результатах инвестирования средств, которые кратно обогнали официальную инфляцию в 5,6% за прошлый отчетный период.

Пенсионерка считает деньги
Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионерка считает деньги

Механика государственного инвестирования

Перерасчет происходит в автоматическом режиме без подачи заявлений. Правила строго администрирования капитала требуют фиксации положительного дохода по итогам года. Бюджет перерасчета составил 8,5 миллиарда рублей. Деньги распределят между 136 тысячами граждан. ВЭБ.РФ и частные управляющие компании оперируют 13 портфелями, формируя инвестиционный климат для будущих выплат.

"Такой показатель доходности демонстрирует эффективность консервативной стратегии. Государство берет на себя роль гаранта сохранности активов, минимизируя волатильность для пенсионных накоплений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Срочные выплаты: темпы роста

Участники программ софинансирования и те, кто направил материнский капитал на формирование пенсии, получают срочные выплаты. Их объем вырастет на 19,3%. Это связано с особенностями формирования конкретных портфелей. Средний размер выплаты составит порядка 3 тысяч рублей. Показатель превышает среднюю накопительную пенсию в 1,6 тысячи рублей.

Тип выплаты Размер индексации
Накопительная пенсия 17,3%
Срочная пенсионная выплата 19,3%

"Дифференциация ставок объясняется разным сроком накопления капитала и источниками его формирования. Материнский капитал в структуре срочных выплат показал отличную динамику доходности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о пенсионном капитале

Кому нужно подавать заявление на перерасчет?

Никому. Социальный фонд проводит процедуру в беззаявительном порядке для всех получателей.

Почему процент для срочных выплат выше?

Коэффициент зависит от структуры вложений и периода формирования капитала в рамках программы софинансирования.

Где хранятся мои пенсионные накопления?

Средства находятся под управлением государственных (ВЭБ.РФ) или частных управляющих компаний в одном из 13 инвестиционных портфелей.

Влияет ли это на основную пенсию по старости?

Большинство пенсионеров получает накопления надбавкой к страховой пенсии по возрасту, это разные части одного общего дохода.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Новости Владивостока сегодня
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Заставит тело сжигать калории прямо во время еды: хитрый трюк, чтобы экстренно похудеть к лету
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Больше специй и никаких коктейлей со льдом: как туристу сохранить здоровье в тропиках
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Убийственная красота в вазе: почему весенний букет в спальне может обернуться сердечными проблемами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.