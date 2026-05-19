Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока

Общество

Министерство просвещения РФ дало школам новую установку. Учебный год теперь предложено завершать 26 мая. Бонусные пять дней отдыха — не просто подарок ученикам. Физика процесса здесь прозаична: администрациям нужно время. Школа превращается в пункт проведения экзаменов, а подготовка аудиторий требует зачистки пространства.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Почему именно 26 мая?

Экзаменационный марафон в России стартует не раньше 1 июня. Между последним школьным звонком и первым ЕГЭ возникает технологическая пауза. Чиновники решили использовать этот люфт по максимуму. Ученики покидают классы раньше, освобождая помещения для развертывания систем видеонаблюдения и защиты данных. 

"Сокращение учебного процесса — вынужденный технический маневр. Педагогам физически не хватает времени на правильную настройку оборудования в условиях, когда в классах продолжаются занятия. Мы снижаем риски технических накладок", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Техника подготовки экзаменационных пунктов

Процесс выглядит как полная перепрошивка пространства. Мебель переставляют, камеры монтируют под нужными углами, информационные стенды маскируют. Это высокотехнологичный конвейер. Если раньше школа была храмом науки, то в конце мая она становится строго регламентированным узлом связи. 

Параметр Изменение
Дата окончания уроков 26 мая
Старт ЕГЭ Не ранее 1 июня

"Подготовка площадки перед ЕГЭ — это сложная логистическая задача. Требуется зонирование, исключающее любые помехи или слепые зоны для камер наблюдения. Пять дней — минимальный срок для такой перестройки", — разъяснила учитель физики Марина Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о школьном графике

Это окончательное решение для всех школ?

Министерство дает рекомендацию. Однако структура экзаменационных сессий делает её фактически обязательной для большинства учебных заведений, задействованных в ЕГЭ.

Пострадает ли учебная программа?

Учителя обязаны уплотнить график прохождения тем. Общий объем академических часов по стандартам не меняется.

Будет ли продлен учебный год в июне для компенсации?

Нет. Речь идет именно о сокращении периода обучения, а не о переносе нагрузки на летние месяцы.

Как это отразится на младших классах?

Короткие учебные периоды позволяют разгрузить помещения для начальной школы, если она не задействована в аттестации, но график часто устанавливается единым для всей школы.

Экспертная проверка: преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, учитель физики Марина Ефимова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов
