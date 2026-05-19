Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки

Российский морпех совершил невозможное. Спасаясь от атаки ВСУ, он отразил удар FPV-дрона подручным средством. Обычное запасное колесо с багги стало препятствием для смертоносной "птички". Эту историю рассказал военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки "Центр" с позывным Демон.

Битва на дороге: как колесо победило дрон

Экипаж багги транспортировал раненого бойца в госпиталь. Маршрут пролегал по открытой местности. Противник выставил охотника. Украинский FPV-дрон начал преследование, пытаясь сократить дистанцию до минимума.

Раненый морпех, находясь в кузове, вел огонь из автомата. Снаряды закончились. Угроза оставалась реальной. Оружия не осталось. Морпех перехватил запасное колесо. Он выждал момент предельного сближения. Резкий бросок — и колесо встретилось с дроном до момента детонации.

"Маневренность и быстрая реакция морпеха спасли их от верной смерти. Дрон-камикадзе крайне уязвим к механическим воздействиям перед активацией боевой части. Бросок предмета в корпус беспилотника — это высший пилотаж хладнокровия", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по авиационной безопасности полётов Игорь Кузьмин.

Физика выживания на фронте

Ситуация напоминает исторические примеры смекалки, когда стандартные протоколы бессильны. Война требует мгновенных решений.

Параметр Характеристика Инструмент Запасное колесо Результат Детонация вне техники

Военная смекалка часто оказывается эффективнее штатного вооружения в критические секунды. Дрон теряет управление после удара тяжелым предметом.

Ответы на популярные вопросы о тактике БПЛА

Почему дрон не уничтожил багги сразу?

FPV-дрон требует точного операторского наведения. Маневры багги и непредсказуемое защитное действие морпеха нарушили траекторию полета.

Мог ли морпех ошибиться?

Шанс ошибки был велик. Однако иного выбора, кроме как остановить дрон до его сближения с пассажирами, у морпеха не оставалось.

Является ли это официальным методом обороны?

Нет. Это проявление индивидуальной инициативы бойца в условиях смертельной угрозы.

Каков главный фактор успеха в подобных стычках?

Психологическая устойчивость. Способность сохранять фокус при прямой угрозе жизни.

