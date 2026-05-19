Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки

Российский морпех совершил невозможное. Спасаясь от атаки ВСУ, он отразил удар FPV-дрона подручным средством. Обычное запасное колесо с багги стало препятствием для смертоносной "птички". Эту историю рассказал военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки "Центр" с позывным Демон.
Экипаж багги транспортировал раненого бойца в госпиталь. Маршрут пролегал по открытой местности. Противник выставил охотника. Украинский FPV-дрон начал преследование, пытаясь сократить дистанцию до минимума.
Раненый морпех, находясь в кузове, вел огонь из автомата. Снаряды закончились. Угроза оставалась реальной. Оружия не осталось. Морпех перехватил запасное колесо. Он выждал момент предельного сближения. Резкий бросок — и колесо встретилось с дроном до момента детонации.
"Маневренность и быстрая реакция морпеха спасли их от верной смерти. Дрон-камикадзе крайне уязвим к механическим воздействиям перед активацией боевой части. Бросок предмета в корпус беспилотника — это высший пилотаж хладнокровия", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по авиационной безопасности полётов Игорь Кузьмин.
Ситуация напоминает исторические примеры смекалки, когда стандартные протоколы бессильны. Война требует мгновенных решений.
|Параметр
|Характеристика
|Инструмент
|Запасное колесо
|Результат
|Детонация вне техники
Военная смекалка часто оказывается эффективнее штатного вооружения в критические секунды. Дрон теряет управление после удара тяжелым предметом.
FPV-дрон требует точного операторского наведения. Маневры багги и непредсказуемое защитное действие морпеха нарушили траекторию полета.
Шанс ошибки был велик. Однако иного выбора, кроме как остановить дрон до его сближения с пассажирами, у морпеха не оставалось.
Нет. Это проявление индивидуальной инициативы бойца в условиях смертельной угрозы.
Психологическая устойчивость. Способность сохранять фокус при прямой угрозе жизни.
