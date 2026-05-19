Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки

Общество

Российский морпех совершил невозможное. Спасаясь от атаки ВСУ, он отразил удар FPV-дрона подручным средством. Обычное запасное колесо с багги стало препятствием для смертоносной "птички". Эту историю рассказал военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки "Центр" с позывным Демон.

багги
Фото: Designed by Freepik
багги

Битва на дороге: как колесо победило дрон

Экипаж багги транспортировал раненого бойца в госпиталь. Маршрут пролегал по открытой местности. Противник выставил охотника. Украинский FPV-дрон начал преследование, пытаясь сократить дистанцию до минимума.

Раненый морпех, находясь в кузове, вел огонь из автомата. Снаряды закончились. Угроза оставалась реальной. Оружия не осталось. Морпех перехватил запасное колесо. Он выждал момент предельного сближения. Резкий бросок — и колесо встретилось с дроном до момента детонации.

"Маневренность и быстрая реакция морпеха спасли их от верной смерти. Дрон-камикадзе крайне уязвим к механическим воздействиям перед активацией боевой части. Бросок предмета в корпус беспилотника — это высший пилотаж хладнокровия", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по авиационной безопасности полётов Игорь Кузьмин.

Физика выживания на фронте

Ситуация напоминает исторические примеры смекалки, когда стандартные протоколы бессильны. Война требует мгновенных решений. Здесь нет места бюрократии, как в делах о регистрации отношений или гражданских спорах.

Параметр Характеристика
Инструмент Запасное колесо
Результат Детонация вне техники

Военная смекалка часто оказывается эффективнее штатного вооружения в критические секунды. Дрон теряет управление после удара тяжелым предметом.

Ответы на популярные вопросы о тактике БПЛА

Почему дрон не уничтожил багги сразу?

FPV-дрон требует точного операторского наведения. Маневры багги и непредсказуемое защитное действие морпеха нарушили траекторию полета.

Мог ли морпех ошибиться?

Шанс ошибки был велик. Однако иного выбора, кроме как остановить дрон до его сближения с пассажирами, у морпеха не оставалось.

Является ли это официальным методом обороны?

Нет. Это проявление индивидуальной инициативы бойца в условиях смертельной угрозы.

Каков главный фактор успеха в подобных стычках?

Психологическая устойчивость. Способность сохранять фокус при прямой угрозе жизни.

Экспертная проверка: специалист по авиационной безопасности полётов Игорь Кузьмин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
