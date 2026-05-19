Обучение как спасение: что заставляет россиян возвращаться за парту во взрослом возрасте

Жители городов-миллионников все чаще вкладывают деньги в долгосрочное образование: 27% готовы тратить на него от 60 до 100 тысяч рублей в год, а еще 25% — более 100 тысяч, при этом главными мотивами для учебы стали повышение дохода и личное развитие (по 27%). Такие данные показало исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Выяснилось, что 19% респондентов уже учатся и намерены продолжать, 14% планируют начать в течение года, а 36% рассматривают разные программы. При этом 30% воспринимают образование как необходимость, 23% — как вынужденную меру, 19% — как личный выбор и 18% — как возможность улучшить жизнь.

Главные мотивы для учебы — повышение дохода и личное развитие (по 27%). Еще 17% движет интерес к новой области, 16% — желание сохранять конкурентоспособность, 9% — стремление укрепить позиции в текущей профессии. Люди все чаще выбирают длительные программы: 35% уже учатся или рассматривают магистратуру (онлайн или офлайн), 27% — второе высшее. Курсы для новой профессии выбирают 26%, повышение квалификации — 19%, а краткосрочные прикладные курсы — только 9%.

За общими цифрами скрываются яркие возрастные различия. В группе 18–25 лет учиться планируют или уже учатся 64% (во многом из-за того, что многие еще в вузе), среди 26–35 лет — 49%, среди 36–45 лет — 18%, а среди 46–55 лет — лишь 10%.

Разнятся и мотивы: у зумеров личное развитие, доход и конкурентоспособность делят примерно поровну (24%, 24% и 22%). В 26–35 лет на первый план выходят личное развитие (33%) и доход (31%). В 36–45 лет, помимо личного развития (30%), растет интерес к новой области знаний (21%). А в старшей группе (46–55 лет) главным становится повышение дохода (32%), и именно здесь чаще всего упоминают подготовку к смене профессии (7%).

Интересы по направлениям тоже меняются с возрастом. Молодежь (18–25 лет) выбирает управление, бизнес и ИТ (по 16%). В 26–35 лет к ним добавляется психология и социальные науки (12%). В 36–45 лет лидируют ИТ (17%) и искусственный интеллект с автоматизацией (14%). А респонденты 45+ делают ставку на прикладные инструменты работы с данными и цифровыми системами (23%).

"Образование все чаще становится регулярной частью жизненной стратегии. Растет интерес к форматам, которые дают не только отдельные навыки, но и более понятную траекторию развития, поэтому усиливается спрос на системные программы. Это также подтверждает статистика приемной кампании онлайн-кампуса НИУ ВШЭ: средний ежегодный темп прироста первокурсников на программы бакалавриата и магистратуры составляет 61%. При этом, 44% поступивших приходится на людей от 25 лет и старше", — прокомментировала директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.