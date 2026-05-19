Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разоблачение "чудо-сортов": почему тигровая груша и черное яблоко - лишь фантазия?
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки

Обучение как спасение: что заставляет россиян возвращаться за парту во взрослом возрасте

Общество

Жители городов-миллионников все чаще вкладывают деньги в долгосрочное образование: 27% готовы тратить на него от 60 до 100 тысяч рублей в год, а еще 25% — более 100 тысяч, при этом главными мотивами для учебы стали повышение дохода и личное развитие (по 27%). Такие данные показало исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

студенты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты

Выяснилось, что 19% респондентов уже учатся и намерены продолжать, 14% планируют начать в течение года, а 36% рассматривают разные программы. При этом 30% воспринимают образование как необходимость, 23% — как вынужденную меру, 19% — как личный выбор и 18% — как возможность улучшить жизнь.

Главные мотивы для учебы — повышение дохода и личное развитие (по 27%). Еще 17% движет интерес к новой области, 16% — желание сохранять конкурентоспособность, 9% — стремление укрепить позиции в текущей профессии. Люди все чаще выбирают длительные программы: 35% уже учатся или рассматривают магистратуру (онлайн или офлайн), 27% — второе высшее. Курсы для новой профессии выбирают 26%, повышение квалификации — 19%, а краткосрочные прикладные курсы — только 9%.

За общими цифрами скрываются яркие возрастные различия. В группе 18–25 лет учиться планируют или уже учатся 64% (во многом из-за того, что многие еще в вузе), среди 26–35 лет — 49%, среди 36–45 лет — 18%, а среди 46–55 лет — лишь 10%.

Разнятся и мотивы: у зумеров личное развитие, доход и конкурентоспособность делят примерно поровну (24%, 24% и 22%). В 26–35 лет на первый план выходят личное развитие (33%) и доход (31%). В 36–45 лет, помимо личного развития (30%), растет интерес к новой области знаний (21%). А в старшей группе (46–55 лет) главным становится повышение дохода (32%), и именно здесь чаще всего упоминают подготовку к смене профессии (7%).

Интересы по направлениям тоже меняются с возрастом. Молодежь (18–25 лет) выбирает управление, бизнес и ИТ (по 16%). В 26–35 лет к ним добавляется психология и социальные науки (12%). В 36–45 лет лидируют ИТ (17%) и искусственный интеллект с автоматизацией (14%). А респонденты 45+ делают ставку на прикладные инструменты работы с данными и цифровыми системами (23%).

"Образование все чаще становится регулярной частью жизненной стратегии. Растет интерес к форматам, которые дают не только отдельные навыки, но и более понятную траекторию развития, поэтому усиливается спрос на системные программы. Это также подтверждает статистика приемной кампании онлайн-кампуса НИУ ВШЭ: средний ежегодный темп прироста первокурсников на программы бакалавриата и магистратуры составляет 61%. При этом, 44% поступивших приходится на людей от 25 лет и старше", — прокомментировала директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Новости Владивостока сегодня
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Заставит тело сжигать калории прямо во время еды: хитрый трюк, чтобы экстренно похудеть к лету
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Больше специй и никаких коктейлей со льдом: как туристу сохранить здоровье в тропиках
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Убийственная красота в вазе: почему весенний букет в спальне может обернуться сердечными проблемами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.