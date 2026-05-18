На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма

Общество

Россия балансирует на демографическом лезвии. К началу следующего века численность населения страны рискует обвалиться до 70 миллионов человек. Сейчас коэффициент рождаемости замер на отметке 1,36. Это сухая цифра вердикта. Для простого воспроизводства поколений нужна планка в 2,1. Пока мы хронически не дотягиваем.

Родители ведут ребенка за руки

Математика вымирания

Система теряет обороты. Нынешние показатели — это не просто статистика. Это отложенный крах социальной архитектуры. Когда поколение детей вдвое меньше поколения родителей, пенсионная система и личный бюджет граждан начинают трещать под гнетом нагрузки. Мы видим, как рынок труда начинает ощущать голод, который не утолят никакие алгоритмы.

"Демографическая яма — это не про нехватку денег в моменте. Это про отсутствие уверенности в завтрашнем цикле. Люди не воспроизводят себя, если горизонт планирования сжат до следующего квартала", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему не помогают меры поддержки

Параметр Текущая реальность
Коэффициент рождаемости 1,36
Целевой показатель (стабильность) 2,1

Деньги — лишь анестезия, а не лекарство. Семьи требуют стабильности среды, а не разовых выплат. Если не изменить вектор, через 75 лет карта страны изменится до неузнаваемости. Пустеющие пространства станут приманкой для внешних игроков, желающих перекроить геополитический баланс.

"Я вижу только один выход: переход к стратегии формирования новой элиты, где многодетность станет социальной нормой, а не подвигом. Пока это не станет новым статусом, цифры будут падать", — предположила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о демографии

Можно ли исправить ситуацию за пять лет?

Нет. Демография — медленный и тягучий процесс. Эффект от любых реформ проявится только через два десятилетия.

Является ли эмиграция главной причиной спада?

Эмиграция — второстепенный фактор. Ключевая проблема кроется в низкой рождаемости у основного населения.

Что будет с пенсионной системой?

Нагрузка на работающее население колоссально вырастет, потребуя радикальной перестройки всех механизмов распределения капитала.

Как влияет урбанизация на рождаемость?

Городской темп жизни диктует приоритеты. Карьера и личный комфорт вытесняют деторождение, создавая барьеры для создания многодетных семей.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
