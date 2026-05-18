На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма

Россия балансирует на демографическом лезвии. К началу следующего века численность населения страны рискует обвалиться до 70 миллионов человек. Сейчас коэффициент рождаемости замер на отметке 1,36. Это сухая цифра вердикта. Для простого воспроизводства поколений нужна планка в 2,1. Пока мы хронически не дотягиваем.
Система теряет обороты. Нынешние показатели — это не просто статистика. Это отложенный крах социальной архитектуры. Когда поколение детей вдвое меньше поколения родителей, пенсионная система и личный бюджет граждан начинают трещать под гнетом нагрузки. Мы видим, как рынок труда начинает ощущать голод, который не утолят никакие алгоритмы.
"Демографическая яма — это не про нехватку денег в моменте. Это про отсутствие уверенности в завтрашнем цикле. Люди не воспроизводят себя, если горизонт планирования сжат до следующего квартала", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
|Параметр
|Текущая реальность
|Коэффициент рождаемости
|1,36
|Целевой показатель (стабильность)
|2,1
Деньги — лишь анестезия, а не лекарство. Семьи требуют стабильности среды, а не разовых выплат. Если не изменить вектор, через 75 лет карта страны изменится до неузнаваемости. Пустеющие пространства станут приманкой для внешних игроков, желающих перекроить геополитический баланс.
"Я вижу только один выход: переход к стратегии формирования новой элиты, где многодетность станет социальной нормой, а не подвигом. Пока это не станет новым статусом, цифры будут падать", — предположила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Нет. Демография — медленный и тягучий процесс. Эффект от любых реформ проявится только через два десятилетия.
Эмиграция — второстепенный фактор. Ключевая проблема кроется в низкой рождаемости у основного населения.
Нагрузка на работающее население колоссально вырастет, потребуя радикальной перестройки всех механизмов распределения капитала.
Городской темп жизни диктует приоритеты. Карьера и личный комфорт вытесняют деторождение, создавая барьеры для создания многодетных семей.
