Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стабилизация или спад: что стоит за коррекцией банковских ставок
Кризис выбора: почему дочь Ольги Орловой до сих пор не посещает дошкольное учреждение
Кристен Стюарт отвергла Голливуд ради YouTube: что она планирует снимать
Пока столичные жители спорят о дизайне метро, в Якутии реконструируют 11 аэропортов — и это не предел
Сколько надо положить в банк, чтобы не работать? Цифры 2026 года заставят пересмотреть планы
В Китае выбрали лучшие бензиновые модели для тех, кто не хочет чинить авто каждое лето
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Семь крымских городов, где за ночлег просят не зарплату, а чаевые — список для тех, кто умеет считать
Миллиардер против реальности: почему слова Пола Маккартни о лишениях возмутили фанатов

Минтруд подтвердил право отцов на ежегодный отпуск во время декрета супруги

Общество

Минтруд России подтвердил право мужчин на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в период, когда их супруга находится в отпуске по беременности и родам. Законодательство обеспечивает приоритет семейных ценностей над жестким планированием трудового процесса.

Пара в кабинете роддома
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пара в кабинете роддома

Сотрудник имеет право запросить отдых как непосредственно перед рождением ребенка, так и после него. Работодатель лишен законных оснований для отказа в такой инициативе. Право распространяется как на полный период отпуска, так и на отдельные его части.

"Работодатель обязан оформить приказ по заявлению сотрудника, даже если это нарушает утвержденный годовой график. Трудовое право в данном случае ставит интересы семьи выше производственного планирования", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Правовой аспект: как не допустить конфликта

Инциденты при оформлении отпуска часто возникают из-за низкого уровня правовой грамотности кадровых служб. Важно понимать: отказ по причине "производственной необходимости" в данном контексте ничтожен. Спорные моменты в администрировании персонала решаются просто: подача письменного заявления с приложением справки из женской консультации или копии свидетельства о рождении.

"Оформление документов должно быть безупречным. Важно, чтобы справка подтверждала период нахождения супруги в декрете, тогда любые претензии руководителя легко парируются в суде или трудовой инспекции", — разъяснила юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Сравнение: отпуск по графику и вне очереди

Тип отпуска Порядок предоставления
Обычный (по графику) Согласно утвержденному плану предприятия
При декрете супруги По заявлению работника в любое время

Данная льгота — не только вопрос социальной поддержки, но и возможность избежать эмоционального выгорания, которое нередко настигает молодых отцов при попытке совместить работу с домашними хлопотами и воспитанием детей.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпусков

Можно ли взять отпуск, если стаж работы у работодателя менее шести месяцев?

Да, закон дает право на использование отпуска в данной ситуации независимо от продолжительности работы в организации.

Требуется ли согласие руководителя?

Нет, это право работника, которое работодатель обязан соблюдать без дополнительных согласований.

Влияет ли наличие остатков неиспользованного отпуска?

Сотрудник вправе использовать накопленные дни отпуска, которые ранее не были реализованы.

Можно ли разделить отпуск на несколько частей?

Закон позволяет дробить отпуск по соглашению сторон, однако основная его часть не может быть менее 14 дней.

Экспертная проверка: юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, юрист по семейному праву Елена Пахомова

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Последние материалы
Валютные качели: какие риски для бюджета России создаёт избыточно крепкий курс рубля
Гены не приговор: как новая среда обитания может перевести стрелки ваших биологических часов
Миллиардер против реальности: почему слова Пола Маккартни о лишениях возмутили фанатов
Новая альтернатива Бали: этот дикий индийский пляж планирует перетянуть туристов
Ценовые щиты и полные резервуары: может ли Россия защитить свой рынок от взлетающих цен на нефть
Машина гремит на лежачих полицейских, а на СТО разводят руками — дедовский способ решает проблему
Новый агент 007: почему Том Фрэнсис стал фаворитом в гонке за роль легендарного шпиона
Муравьи и тля сразу исчезнут с грядок: копеечный раствор для защиты всего огорода
Питбайк на дорогах: где заканчивается спорт и начинается уголовная ответственность
Небо сжимается: почему россиянам сложнее планировать отпуск в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.