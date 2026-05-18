Минтруд подтвердил право отцов на ежегодный отпуск во время декрета супруги

Минтруд России подтвердил право мужчин на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в период, когда их супруга находится в отпуске по беременности и родам. Законодательство обеспечивает приоритет семейных ценностей над жестким планированием трудового процесса.

Пара в кабинете роддома

Сотрудник имеет право запросить отдых как непосредственно перед рождением ребенка, так и после него. Работодатель лишен законных оснований для отказа в такой инициативе. Право распространяется как на полный период отпуска, так и на отдельные его части.

"Работодатель обязан оформить приказ по заявлению сотрудника, даже если это нарушает утвержденный годовой график. Трудовое право в данном случае ставит интересы семьи выше производственного планирования", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Правовой аспект: как не допустить конфликта

Инциденты при оформлении отпуска часто возникают из-за низкого уровня правовой грамотности кадровых служб. Важно понимать: отказ по причине "производственной необходимости" в данном контексте ничтожен. Спорные моменты в администрировании персонала решаются просто: подача письменного заявления с приложением справки из женской консультации или копии свидетельства о рождении.

"Оформление документов должно быть безупречным. Важно, чтобы справка подтверждала период нахождения супруги в декрете, тогда любые претензии руководителя легко парируются в суде или трудовой инспекции", — разъяснила юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Сравнение: отпуск по графику и вне очереди

Тип отпуска Порядок предоставления Обычный (по графику) Согласно утвержденному плану предприятия При декрете супруги По заявлению работника в любое время

Данная льгота — не только вопрос социальной поддержки, но и возможность избежать эмоционального выгорания, которое нередко настигает молодых отцов при попытке совместить работу с домашними хлопотами и воспитанием детей.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпусков

Можно ли взять отпуск, если стаж работы у работодателя менее шести месяцев?

Да, закон дает право на использование отпуска в данной ситуации независимо от продолжительности работы в организации.

Требуется ли согласие руководителя?

Нет, это право работника, которое работодатель обязан соблюдать без дополнительных согласований.

Влияет ли наличие остатков неиспользованного отпуска?

Сотрудник вправе использовать накопленные дни отпуска, которые ранее не были реализованы.

Можно ли разделить отпуск на несколько частей?

Закон позволяет дробить отпуск по соглашению сторон, однако основная его часть не может быть менее 14 дней.

