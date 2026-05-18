Более половины россиян считают, что искусственный интеллект мыслит быстрее человека

Более половины россиян признали: искусственный интеллект мыслит быстрее и острее. Пыльные полки библиотеки знаний проигрывают терабайтам нейросетей, как старый счеты — процессору последних моделей. Цифры говорят сами за себя: лишь 29% опрошенных верят в человеческое превосходство, а еще 17% наблюдают за этой битвой со стороны, полагая, что силы равны.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кто умнее: человек или алгоритм?

Мы часто путаем вычислительную мощность с интеллектом. Нейросеть — это мощный комбайн, который перемалывает данные со скоростью звука, но осознает ли она вкус "зерна"? Когда мошенники используют биометрические данные для создания цифровых двойников, они лишь эксплуатируют математическую точность алгоритмов. Это не интеллект, а колоссальная аппроксимация.

"Машина не обладает критическим мышлением, она лишь предсказывает следующее слово в цепочке вероятностей. Присваивать ей разум — все равно что наделять калькулятор способностью чувствовать математику", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Характеристика Человек Искусственный интеллект
Креативность Базируется на опыте и эмоциях Комбинаторика имеющихся данных
Скорость обработки Ограничена биологически Практически мгновенная

Важно помнить, что даже в вопросах кибербезопасности и травли люди часто сами отдают алгоритмам бразды правления, доверяя им свои нервы и личные границы. Мы делегируем ИИ принятие решений, забывая, что ответственность — функция сугубо биологическая.

"Пользователи часто попадают в ловушку, считая ответы нейросетей истиной в последней инстанции. Это дает ложное чувство безопасности, пока данные не улетают в руки злоумышленников", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Цифровой след и уязвимости

Когда вы спрашиваете нейросеть о советах, вы оставляете цифровой отпечаток. Люди, которые не умеют тратить деньги осознанно в реальной жизни, часто и в виртуальной среде ведут себя как слепые котята. Мы боимся ИИ, но не боимся самих себя в ленте соцсетей.

Ответы на популярные вопросы о ИИ

Является ли ИИ сознательным?

Нет, это продвинутая статистическая модель без чувств и осознания собственного "я".

Почему люди считают его умнее?

Из-за путаницы между объемом памяти и способностью к пониманию сути явлений.

Нужно ли бояться ИИ?

Бояться стоит не технологий, а собственной небрежности при работе с личными данными в сети.

Заменит ли ИИ людей в интеллектуальных профессиях?

ИИ станет инструментом для ускорения работы, но не заменит эмпатию и этическое суждение сотрудников.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
