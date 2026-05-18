Бизнес в ответе за здоровье: работодателям упростили медосмотры персонала

Цифровизация госуправления переходит в фазу жестких алгоритмов. Короткие сроки обмена данными между клиниками и силовыми структурами исключают "человеческий фактор" и задержки в администрировании миграционных потоков. Ускоренный обмен информацией — необходимое условие поддержания санитарной безопасности в условиях высокой мобильности кадров.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина на осмотре у врача

Оперативность контроля данных

Система медосвидетельствования мигрантов переходит на 24-часовой регламент передачи данных. Электронный контур между медицинскими учреждениями, МВД и Роспотребнадзором минимизирует временной лаг. Ранее норматив составлял трое суток. Новые требования исключают "бумажный" документооборот, который тормозил принятие решений о высылке лиц с опасными инфекциями.

"Данная мера — это стандартный механизм налогового и административного контроля, перенесенный в сферу здравоохранения. Единая база позволяет государству моментально реагировать на угрозы, избегая задержек, свойственных бумажным процессам", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Расширение ответственности работодателей

Работодатели получают легальную возможность оплачивать прохождение медицинских осмотров своих сотрудников-иностранцев. Законодатель снимает барьеры участия бизнеса в обеспечении дисциплины на рынке труда. При случайном выявлении критических патологий или следов наркотических веществ клиника обязана немедленно интегрировать данные в реестр.

Параметр Статус
Срок передачи данных 24 часа
Формат обмена Электронный реестр

"Интеграция бизнеса в процесс оплаты осмотров дает прозрачность. Это упрощает комплаенс-процедуры для компаний, снижая риски привлечения к ответственности за найм иностранных граждан с неактуальными документами", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Наталья Громова.

Четкий перечень легитимных медицинских организаций курирует Росздравнадзор. Ежегодная проверка на ВИЧ и наркотики становится неотъемлемой процедурой для всех, кто планирует трудоустройство в России свыше 90 дней.

"Государство выстраивает цифровую вертикаль. Любое нарушение утвержденного регламента передачи данных для медучреждения обернется потерей лицензии, поэтому автоматизация здесь — вопрос выживания самих клиник", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по AML и финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о медосвидетельствовании

Каков срок прохождения обследований после въезда?

Мигранты обязаны пройти все необходимые медицинские процедуры в течение тридцати календарных дней с момента прибытия в страну.

Кто формирует список уполномоченных клиник?

Перечень медицинских организаций, имеющих право проводить обследование иностранных граждан, ведет и систематически публикует Росздравнадзор.

Может ли работодатель оплатить медицинскую экспертизу?

Да, актуальные правки к законодательству закрепляют право работодателя выступать плательщиком за медосмотр своего иностранного сотрудника.

Что происходит при выявлении инфекций?

Информация мгновенно фиксируется в реестре, на основании чего в 24-часовой срок формируется оповещение для Роспотребнадзора и МВД для принятия административных решений.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Наталья Громова, специалист по AML и финмониторингу Михаил Фролов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
