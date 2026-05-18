Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков

Общество

Московское небо 17 мая обрушило на столицу водную стихию, переписав историю наблюдений. Городские датчики зафиксировали исторический максимум, перекрыв показатели 1904 года. Основной удар приняла станция ВДНХ, где выпало 34 миллиметра осадков — это более половины месячной нормы. Синоптик Евгений Тишковец подтвердил: предыдущий суточный рекорд в 21,1 мм остался в прошлом, уступив место новой отметке в 28 мм исключительно за отчетные сутки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Катание на сапборде по затопленной дороге

Масштаб стихии ощутили не только в центре. Жители областных локаций также столкнулись с избытком влаги. В Долгопрудном приборы отметили 25 мм, тогда как Немчиновка и Ново-Иерусалим зафиксировали по 19 мм. Инфраструктура города работала в режиме перегрузки, справиться с которой помогают современные методики управления городским хозяйством, адаптирующиеся под меняющиеся условия.

"Такой интенсивный ливень — прямое испытание для дренажных систем и дорожного полотна. Город должен быть готов к экстремальным нагрузкам, ведь изменение климата делает подобные события не исключением, а новой нормой", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Показатель Значение
Суточный рекорд 1904 года 21,1 мм
Результат 17 мая 2025 года 28 мм

Климатические аномалии и городские риски

Резкие скачки уровня осадков требуют пересмотра подходов к эксплуатации жилого фонда. Когда ливневая канализация работает на пределе, риск подтоплений возрастает. Проблемы с цифровым контролем систем безопасности на фоне подобных катаклизмов лишь подчеркивают значимость оперативного реагирования коммунальных служб.

"Мы наблюдаем рост частоты температурных качелей и залповых ливней. Прогнозирование таких аномалий становится приоритетом для снижения экономических потерь региона", — предположил климатолог Павел Андреевич Лебедев.

Передышка уже наступила: в ближайшие 48 часов метеорологи не ожидают новых осадков. Это дает службам шанс прочистить ливневые стоки и оценить ущерб, нанесенный дорожному покрытию и придомовым территориям. Подобные события заставляют граждан чаще задумываться о безопасности имущества, ведь даже тщательная подготовка к непредвиденным сценариям является залогом спокойствия.

"Система ЖКХ должна эволюционировать под текущую погоду. Каждый такой рекорд — сигнал к модернизации сетей изношенного фонда", — резюмировал эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Ответы на популярные вопросы о погоде

Является ли такой объем осадков опасным для зданий?

Кратковременные ливни не представляют угрозы для целостности конструкций, если ливневая канализация исправна и своевременно обслуживается управляющими компаниями.

Почему рекорды 100-летней давности обновляются только сейчас?

Климатологи связывают это с глобальными изменениями атмосферных процессов, которые делают современные метеоусловия более непредсказуемыми и энергичными.

Нужно ли обращаться в службы при подтоплении двора?

Безусловно, следует оставить заявку в местную диспетчерскую службу для оперативной откачки воды и проверки состояния дренажных коммуникаций.

Каков прогноз на ближайшее время?

В ближайшие двое суток погодные условия стабилизируются, интенсивные осадки исключены, что способствует просушке улиц.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
