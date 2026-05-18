Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет

Статистика Социального фонда фиксирует тектонический сдвиг в семейной экономике России. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком теперь оформляет отец. Показатель в восемь раз превысил уровень 2023 года, достигнув отметки в 226 тысяч. Традиционная модель распределения ролей уступает место холодному расчету семейного бюджета.
Рост числа "отцовских" декретов — прямое следствие эволюции законодательства. Новые правила позволяют родителю сохранять доход при официальном выходе в отпуск по уходу за ребенком. Семьи оптимизируют финансы через механизм выплат Социального фонда. Декрет оформляется на того, чей заработок ниже, либо на того, кто готов эффективно совмещать карьеру и уход за малышом при сохранении полной оплаты труда.
"Мы наблюдаем переход к модели институциональной гибкости. Семьи перестали рассматривать декрет как вынужденный простой специалиста. Теперь это инструмент хеджирования финансовых рисков, где ключевым фактором становится совокупный семейный доход", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
|Старая модель
|Новая модель
|Декрет — потеря дохода
|Декрет — сохранение пособия и зарплаты
|Приоритет матери
|Приоритет максимальной прибыли семьи
Работодатели также адаптируются. Дистанционная занятость нивелирует барьеры. Смена парадигмы — это не социальный тренд, а результат эффективного администрирования бюджетных средств.
"Юридически оформление декрета на отца дает семье возможность законной оптимизации. Однако важно следить за графиком нагрузки. Трудовой кодекс должен четко разделять время на уход и рабочие часы, чтобы избежать конфликтов с надзорными органами", — разъяснила эксперт по трудовому праву Мария Ковалева.
"С точки зрения долгосрочного планирования, такие решения стабилизируют рынок труда. Мужчины меньше выпадают из производственных процессов, сохраняя компетенции. Для бизнеса это снижение издержек на поиск и обучение нового персонала в период отсутствия сотрудника", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Да, законодательство больше не препятствует получению пособия при сохранении полной трудовой активности.
Любой из родителей по взаимному согласию. Социальный фонд не ограничивает выбор супругов.
Период ухода за ребенком учитывается согласно действующим нормативам при оценке общего стажа.
Работодатель обязан предоставить такой отпуск по заявлению сотрудника, если соблюдены формальные требования закона.
