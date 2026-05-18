В России впервые выписан штраф за подачу судебного иска, написанного нейросетью

Общество

Российская судебная система поставила точку в вопросе ответственности за "цифровое творчество". Впервые в практике зафиксирован случай штрафа за процессуальный документ, полностью написанный нейросетью. Автор жалобы доверил алгоритму юридическую аргументацию, не проверив достоверность данных. Результат — фиктивные нормы права, вымышленные решения судов и санкция в 50 тысяч рублей за неуважение к правосудию.

Искусственный интеллект
Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Искусственный интеллект

Кто несет ответственность за ИИ-брак

Юридическая техника требует верификации каждого факта. Нейросеть генерирует текст на основе вероятностных моделей, а не правовых баз. Когда программа создает фальшивую цитату, она лишь имитирует стиль, но не гарантирует наличие решения в реестре. Попытки использовать подобные инструменты на собеседованиях или в работе часто вскрывают некомпетентность исполнителя, а в суде ведут к административным последствиям.

"Суд не принимает аргумент о 'глюке' софта. Ответственность лежит на подписанте, который обязан проверять содержание документа перед подачей", — отметила юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Последствия фальсификаций для дела

Судебное администрирование базируется на точности. Ссылки на несуществующие акты расцениваются как попытка ввести судью в заблуждение. Это подрывает доверие к позиции стороны и может стать поводом для отказа в удовлетворении требований. В текущих реалиях добиться исполнения обязательств через суд становится сложнее, если первичные документы содержат информационный шум или вымышленные прецеденты.

Характеристика Статус
Проверка фактов нейросетью Отсутствует
Юридическая ответственность Персональная

"Использование ИИ не освобождает от проверки нормативной базы. Любая ссылка в иске обязана сопровождаться номером дела и датой принятия решения", — подчеркнул юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Технологический прогресс не отменяет профессиональную этику. Юристы, делегирующие написание документов алгоритмам, рискуют столкнуться с профессиональной дисквалификацией. Эксперты по кибербезопасности и социальной инженерии постоянно предупреждают: доверие к автоматизированным ответам становится уязвимостью в любой цепочке принятия решений.

Ответы на популярные вопросы о судебных технологиях

Что делать, если ИИ уже подставил в документе несуществующую статью?

Немедленно подать ходатайство об исправлении технической ошибки до начала рассмотрения дела по существу.

Может ли суд смягчить штраф за использование нейросети?

Нет, суд рассматривает результат, а не способ подготовки, поэтому оправдания "я не знал" не работают.

Поможет ли нейросеть сэкономить на услугах юристов?

Нет, затраты на уплату штрафов и затягивание судебного процесса значительно превышают стоимость услуг квалифицированного специалиста.

Являются ли ответы ИИ доказательствами в суде?

Нет, нейросеть не обладает правосубъектностью и статусом источника официальной информации.

Экспертная проверка: юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
