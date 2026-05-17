Пострадавшие от атаки БПЛА в Рязани получат до 1,5 млн рублей

Власти Рязанской области зафиксировали порядок финансовых компенсаций для граждан, пострадавших в ходе недавней атаки украинских дронов. Семьи погибших получат по 1,5 млн рублей. Для граждан, получивших травмы различной степени тяжести, предусмотрены выплаты в диапазоне от 300 до 600 тысяч рублей.

"Масштаб государственных гарантий должен соответствовать уровню понесенного ущерба, чтобы избежать социальной напряженности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Масштаб трагедии и помощь жителям

Атака БПЛА привела к человеческим жертвам: погибли 4 человека, еще 28 получили ранения. Среди пострадавших оказались дети, что требует особого внимания со стороны социальных служб и медицинских организаций области.

Губернатор Павел Малков также подтвердил выделение средств на восстановление имущества. Жителям, чья собственность пострадала, выплатят до 150 тысяч рублей. Дополнительно организована компенсация первоочередных расходов для владельцев поврежденных квартир. Региону уже знакомы сложности с введением режима ЧС, требующего оперативного маневра бюджетными ресурсами.

"Своевременная идентификация ущерба позволяет минимизировать административные барьеры при получении выплат," — предположила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Категория пострадавших Размер компенсации Семьи погибших 1,5 млн руб. Пострадавшие с травмами 300–600 тыс. руб. Утрата имущества до 150 тыс. руб.

Оперативность выплат напрямую зависит от корректности поданных заявлений и скорости работы комиссий по оценке убытков. Любое хищение бюджетных средств в таких ситуациях недопустимо и жестко пресекается надзорными ведомствами.

"Важно учитывать не только прямые выплаты, но и долгосрочные расходы на реабилитацию пострадавших, которые могут выходить за рамки стандартных компенсаций," — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Ответы на популярные вопросы о компенсациях

Куда подавать заявление на выплату за имущество?

Заявления принимаются администрацией муниципального образования или через портал государственных услуг в разделе соцподдержки.

Нужно ли предоставлять чеки на поврежденное имущество?

При наличии чеков процесс упрощается, однако оценку стоимости проводят специальные комиссии, выезжающие на место инцидента.

Меняется ли сумма выплаты при тяжелых травмах?

Да, сумма до 600 тысяч рублей устанавливается комиссией индивидуально на основании заключения судебно-медицинской экспертизы.

Сроки получения денежных средств?

Выплаты производятся после завершения формирования реестров пострадавших и подтверждения статуса повреждений.

