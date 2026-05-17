Психологи поддержали шахматы в школе: эффект может превзойти даже уроки математики

Внедрение шахмат в обязательную школьную сетку может стать эффективным педагогическим решением, если преподавание сосредоточится на когнитивном развитии учащихся.

Шахматы

Интеллектуальный спорт выступает мощным тренажером для формирования логических связей и концентрации внимания, однако успех инициативы напрямую зависит от квалификации кадров.

Как сообщает NewsInfo со ссылкой на педагога-психолога Варвару Кокурину, ключевым фактором должно стать не спортивное мастерство учителя, а его владение методиками развития мышления.

Обсуждение перспектив нового предмета началось после того, как в Общественной палате РФ выступили с предложением сделать шахматы частью школьной реформы.

Специалисты подчеркивают, что при реализации проекта необходимо тщательно сбалансировать график занятий, чтобы не допустить критического роста образовательной нагрузки. Важно избежать формализма, при котором перспективная дисциплина превращается в номинальную повинность, не приносящую реальной пользы когнитивному аппарату ребенка.

"Интеллектуальные игры действительно дисциплинируют ум, но важно помнить об индивидуальных особенностях восприятия каждого ученика", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Кокурина отмечает, что грамотно выстроенный урок шахмат в некоторых случаях может быть продуктивнее стандартного занятия математикой. Основная сложность заключается в подготовке наставников, способных превратить игру в инструмент личностного роста.

"Нельзя превратить это в какую-то очередную формальную штуку, которая никому не нужна и делается плохо. Вопрос не в том, чтобы быть шахматистом, а в том, что есть методика, если человек владеет методикой методикой развития мышления, тогда да", — цитирует NewsInfo эксперта.

Любые нововведения, будь то шахматы или трудовое воспитание, требуют профессионального сопровождения.

Ответы на популярные вопросы о шахматах в школе

Зачем внедрять шахматы в обязательную программу?

Шахматы способствуют развитию стратегического мышления, памяти и умения прогнозировать последствия своих действий, что полезно для общего интеллектуального прогресса ребенка.

Кто должен проводить такие уроки в школах?

Эксперты настаивают, что занятия должны вести специалисты, владеющие педагогическими методиками развития мышления, а не просто профессиональные игроки.

Не приведет ли это к переутомлению учеников?

Риск перегрузки существует, поэтому внедрение предмета требует интеграции в расписание с учетом норм СанПиН и возможного сокращения менее эффективных часов.

Могут ли шахматы заменить классические предметы?

Полная замена невозможна, однако шахматы могут стать качественным дополнением к физико-математическому циклу, развивая те же области мозга в игровой форме.

