Температура выше нормы на 7 градусов: москвичей ждет солнечный и очень жаркий уик-энд

Общество

В ближайшие выходные центральные регионы России окажутся под влиянием масштабного антициклона, который обеспечит теплую и преимущественно солнечную погоду.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на 3D палящее солнце

Несмотря на общую стабильность атмосферных процессов, в Москве метеорологические показатели могут вплотную приблизиться к критериям настоящей жары. Специалисты прогнозируют сохранение высоких температур на фоне отсутствия плотной облачности, что сделает предстоящий уик-энд максимально подходящим для отдыха на природе.

Метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в комментарии NewsInfo.Ru пояснила, что именно антициклональный характер погоды станет ключевым фактором в ближайшие дни.

Хотя вероятность локальных и кратковременных дождей сохраняется, они не смогут существенно повлиять на общую картину. Подобный летний температурный режим продержится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели, превышая многолетние нормы.

"Температурный режим в столичном регионе подойдет под категорию "жаркая погода" именно для Москвы. Пока что мы не прогнозируем тридцать градусов, хотя некоторые предполагают, что возможно тридцать градусов. Погода вполне комфортная", — отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что столбики термометров могут подняться до отметок +25…+28 градусов, что часто провоцирует у горожан состояние кислородной гипоксии из-за затрудненного теплообмена.

Однако к следующим выходным ожидается мягкий климатический поворот, который вернет температуру к более привычным +22…+23 градусам. Стабильное атмосферное давление предотвратит формирование мощных грозовых фронтов, гарантируя лишь символические осадки в отдельных районах.

"Разогрев воздушных масс в условиях антициклона — процесс закономерный, однако жителям мегаполиса стоит помнить, что даже при отсутствии экстремальных +30 градусов длительное пребывание на солнце может быть утомительным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Москве

Будет ли в Москве зафиксирована аномальная жара выше +30 градусов?

Согласно текущим расчетам метеорологов, температура в столице в ближайшие дни останется в пределах +25…+28 градусов, не достигая тридцатиградусной отметки.

Ожидаются ли сильные ливни и грозы в выходные?

Антициклон блокирует развитие мощных кучевых облаков, поэтому возможны лишь непродолжительные локальные дожди, не переходящие в затяжное ненастье.

На сколько текущая температура превышает климатическую норму?

В пиковые дни потепления отклонение от нормы в сторону тепла составит около семи градусов, что характерно для разгара лета.

Когда в столичном регионе станет прохладнее?

Незначительное снижение температуры до комфортных +22…+23 градусов прогнозируется к следующим выходным.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
