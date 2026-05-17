Цифровой контроль или просто статистика: что на самом деле видят камеры на столбах

Общество

Московские дороги стали центром технологических дискуссий. Пользователи социальных сетей обсуждают появление «карательных» камер, якобы фиксирующих пересечение стоп-линии или проезд на запрещающий сигнал светофора пешеходами и велосипедистами. Департамент транспорта столицы пресек эти домыслы.

Пешеходный переход
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Видеоаналитика вместо карательных мер

Техническая начинка устройств иная. Это светофоры, дополненные модулями видеоаналитики. Система оперирует потоками данных, а не протоколами о правонарушениях. Алгоритмы высчитывают плотность трафика и скорость деградации пропускной способности перекрестков.

Развенчание городских мифов

Слухи о штрафах для пешеходов и пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности) за нарушение сигналов светофора не имеют под собой правовой базы. Устройства работают исключительно как сенсоры. Они оптимизируют фазы переключения, снижая риск заторов, но не генерируют «письма счастья».

"Любой юридический статус данных должен быть подтвержден сертификацией прибора как средства измерения. Пока прибор работает в режиме мониторинга плотности потока, он не может служить доказательством нарушения", — разъяснила эксперт по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Функция Прибор
Видеоаналитика Детектор светофора
Фиксация нарушений Камера ГИБДД

Ответы на популярные вопросы о видеоаналитике

Фиксируют ли камеры переход в неположенном месте?

Нет. Оборудование предназначено для сбора статистики о движении, а не для преследования пешеходов.

Будут ли штрафы за проезд на красный свет СИМ?

Данные датчики технически не способны оформлять квитанции за подобные правонарушения.

Зачем нужны эти устройства на перекрестках?

Для коррекции транспортных фаз. Это позволяет сократить время ожидания и снизить количество пробок.

Можно ли оспорить штраф, если я уверен, что меня сняла такая камера?

Штраф с данных приборов невозможен. Если вы получили постановление, оно выписано сертифицированным комплексом фотофиксации.

Экспертная проверка:  юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
