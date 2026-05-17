Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровой контроль или просто статистика: что на самом деле видят камеры на столбах
От Кавказа до Тувы: какой регион России стал антилидером по потреблению алкоголя
Головная боль и тошнота: эксперты объяснили, чем опасен аромат сирени в доме
Рособрнадзор запретил использовать аниме и комиксы в сочинениях ЕГЭ
Школьникам Башкирии готовы платить с 14 лет: какие вакансии доступны уже этим летом
Секрет одобрения пособий: что делать, если соцзащита ошиблась не в вашу пользу
Императорское сокровище на кухне: как обычный чайник стал лотом за 200 миллионов
Битва мастеров в Республике Коми: кто получит признание и выплаты за профессионализм
Москва отразила самую мощную атаку дронов с начала текущего года

Южная Корея ставит точку в многовековой кулинарной традиции

Общество

Южная Корея ставит точку в многовековой гастрономической традиции. С 2027 года в стране начнет действовать полный запрет на разведение, убой и реализацию собачьего мяса. Власти намерены превратить индустрию в историю, закрыв последние лазейки для рынка, который десятилетиями вызывал международный резонанс.

Собака
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Собака

Корейский вектор: почему запрет стал неизбежен

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи развернуло масштабную программу по трансформации бизнеса. Фермеры, чьи доходы зависели от специфического сектора, получают субсидии и государственную поддержку для смены профиля на более экологичные виды растениеводства или животноводства. Принудительное закрытие — финал процесса, который инициировала меняющаяся общественная мораль.

"Общественный запрос на гуманизацию животноводства превысил экономические выгоды старых рынков. Подобные исторические сдвиги показывают, как этические нормы трансформируют даже самые консервативные традиции", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Статистика перехода

На сегодняшний день правительственные отчеты демонстрируют стремительный исход из этой ниши. 82% хозяйств уже прекратили профильную деятельность, адаптируясь к новым юридическим реалиям. Это добровольное сворачивание бизнеса доказывает: отрасль потеряла перспективность.

Показатель Статус
Доля закрытых ферм 82%
Срок полного запрета 2027 год

Изменения затрагивают не только фермеров, но и рестораторов. Культура потребления товаров и услуг в Южной Корее проходит через этап «вестернизации» предпочтений. Запрет — это административная фиксация факта, что общество уже переросло потребность в таком продукте.

"С точки зрения санитарного контроля, исключение нерегулируемых сегментов из пищевой цепочки всегда способствует снижению эпидемиологических рисков. Это стандартная практика контроля безопасности населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Переходный период до 2027 года позволяет бизнесу завершить все обязательства. В случае нарушений после указанного срока владельцев ждут серьезные штрафы. Даже когда законные требования к частной собственности меняются кардинально, правовая система сохраняет жесткую дисциплину.

Ответы на популярные вопросы о запрете

Почему именно 2027 год?

Этот срок выбран как достаточный период для того, чтобы фермерские хозяйства смогли перепрофилироваться или закрыться без коллапса всей продовольственной системы страны.

Что ждет нарушителей?

После 2027 года любая продажа или убой собак для употребления в пищу будут караться уголовными или административными мерами, включая крупные штрафы.

Кого коснутся новые правила?

Ограничения распространяются на все категории предпринимателей — от владельцев ферм до оптовых поставщиков и рестораторов.

Почему это решили запретить сейчас?

Изменение культурного кода и рост числа домашних животных в семьях сделали употребление их мяса неприемлемым для большинства населения страны.

Читайте также

Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Еда и рецепты
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Головная боль и тошнота: эксперты объяснили, чем опасен аромат сирени в доме
До 350 цветков с одного куста: многолетник что превратит ваш в сад пышное облако
Рособрнадзор запретил использовать аниме и комиксы в сочинениях ЕГЭ
Школьникам Башкирии готовы платить с 14 лет: какие вакансии доступны уже этим летом
Суставы больше не хрустят: простая зарядка сидя возвращает легкость уже через 2 недели
Идеальный ужин за 15 минут: как вкусный белковый салат помогает нормализовать вес
Секрет одобрения пособий: что делать, если соцзащита ошиблась не в вашу пользу
Императорское сокровище на кухне: как обычный чайник стал лотом за 200 миллионов
От Балтики до Фиолента: лучшие российские пляжи, которые легко спутать с заграничными
Экологичная чистка духовки: как безопасно растворить жировой налёт с помощью простой луковицы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.