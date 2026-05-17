Южная Корея ставит точку в многовековой кулинарной традиции

Южная Корея ставит точку в многовековой гастрономической традиции. С 2027 года в стране начнет действовать полный запрет на разведение, убой и реализацию собачьего мяса. Власти намерены превратить индустрию в историю, закрыв последние лазейки для рынка, который десятилетиями вызывал международный резонанс.

Собака

Корейский вектор: почему запрет стал неизбежен

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи развернуло масштабную программу по трансформации бизнеса. Фермеры, чьи доходы зависели от специфического сектора, получают субсидии и государственную поддержку для смены профиля на более экологичные виды растениеводства или животноводства. Принудительное закрытие — финал процесса, который инициировала меняющаяся общественная мораль.

"Общественный запрос на гуманизацию животноводства превысил экономические выгоды старых рынков. Подобные исторические сдвиги показывают, как этические нормы трансформируют даже самые консервативные традиции", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Статистика перехода

На сегодняшний день правительственные отчеты демонстрируют стремительный исход из этой ниши. 82% хозяйств уже прекратили профильную деятельность, адаптируясь к новым юридическим реалиям. Это добровольное сворачивание бизнеса доказывает: отрасль потеряла перспективность.

Показатель Статус Доля закрытых ферм 82% Срок полного запрета 2027 год

Изменения затрагивают не только фермеров, но и рестораторов. Культура потребления товаров и услуг в Южной Корее проходит через этап «вестернизации» предпочтений. Запрет — это административная фиксация факта, что общество уже переросло потребность в таком продукте.

"С точки зрения санитарного контроля, исключение нерегулируемых сегментов из пищевой цепочки всегда способствует снижению эпидемиологических рисков. Это стандартная практика контроля безопасности населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Переходный период до 2027 года позволяет бизнесу завершить все обязательства. В случае нарушений после указанного срока владельцев ждут серьезные штрафы. Даже когда законные требования к частной собственности меняются кардинально, правовая система сохраняет жесткую дисциплину.

Ответы на популярные вопросы о запрете

Почему именно 2027 год?

Этот срок выбран как достаточный период для того, чтобы фермерские хозяйства смогли перепрофилироваться или закрыться без коллапса всей продовольственной системы страны.

Что ждет нарушителей?

После 2027 года любая продажа или убой собак для употребления в пищу будут караться уголовными или административными мерами, включая крупные штрафы.

Кого коснутся новые правила?

Ограничения распространяются на все категории предпринимателей — от владельцев ферм до оптовых поставщиков и рестораторов.

Почему это решили запретить сейчас?

Изменение культурного кода и рост числа домашних животных в семьях сделали употребление их мяса неприемлемым для большинства населения страны.

