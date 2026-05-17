Рособрнадзор запретил использовать аниме и комиксы в сочинениях ЕГЭ

Общество

Рособрнадзор пересмотрел правила игры для выпускников. Школьные сочинения в рамках ЕГЭ очистят от культурного "вторсырья". Популярная культура — аниме, западные комиксы, видеоигры — официально признана нежелательной базой для литературной аргументации. За использование этих источников эксперты начнут снимать баллы.

Фото: freepik.com by tonodiaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Культурный фильтр на экзамене

Ведомство взялось за "лингвистическую чистоту". Использование иностранных заимствований теперь под запретом. Попытка привлечь в сочинение аргументы из массовой культуры США или Японии расценивается как уход от академического стандарта. Ученикам придется забыть про фанфики и сосредоточиться на классике. Выбор источника определяет серьезность подхода к документам, даже если это всего лишь бланк теста.

Системные изменения стандартов

Чиновники призывают вернуться к фундаментальным текстам. Уровень образования требует опоры на проверенные временем смыслы. Сравнение классики с продуктами индустрии развлечений с точки зрения филологии не выдерживает критики. Знание источников определяет успех, как правильный выбор юриста влияет на исход любого сложного процесса.

"Запрет на иностранную лексику — логичный шаг к суверенизации языка в школьной программе. Эффект от внедрения подобных мер почувствуем через пару сезонов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Критерий Статус
Аниме и комиксы Запрещено
Иностранные заимствования Запрещено

Смысловая бедность текстов, опирающихся на развлекательный контент, давно беспокоила экспертное сообщество. Школьное образование должно транслировать национальную культуру.

"Попытка заменить философский пласт русской литературы продуктами глобального массмаркета ведет к деградации смыслов, а не к творческому росту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о ЕГЭ

Будут ли снижать баллы за цитирование зарубежных авторов?

Мировая классика остается актуальной, правила касаются лишь продуктов массовой культуры, таких как комиксы и видеоигры.

Почему введен запрет на иностранную лексику?

Цель — соблюдение чистоты русского языка в работах, претендующих на академичность оценки.

Как эксперты проверяют источник аргументации?

Проверка проводится по критериям соответствия литературной норме и глубине аналитической проработки текста.

Что делать, если аргумент уже написан?

Любое отступление от утвержденного списка источников в текущем году повлечет пропорциональное снижение баллов по структуре сочинения.

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
