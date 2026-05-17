Рособрнадзор пересмотрел правила игры для выпускников. Школьные сочинения в рамках ЕГЭ очистят от культурного "вторсырья". Популярная культура — аниме, западные комиксы, видеоигры — официально признана нежелательной базой для литературной аргументации. За использование этих источников эксперты начнут снимать баллы.
Ведомство взялось за "лингвистическую чистоту". Использование иностранных заимствований теперь под запретом. Попытка привлечь в сочинение аргументы из массовой культуры США или Японии расценивается как уход от академического стандарта. Ученикам придется забыть про фанфики и сосредоточиться на классике. Выбор источника определяет серьезность подхода к документам, даже если это всего лишь бланк теста.
Чиновники призывают вернуться к фундаментальным текстам. Уровень образования требует опоры на проверенные временем смыслы. Сравнение классики с продуктами индустрии развлечений с точки зрения филологии не выдерживает критики. Знание источников определяет успех, как правильный выбор юриста влияет на исход любого сложного процесса.
"Запрет на иностранную лексику — логичный шаг к суверенизации языка в школьной программе. Эффект от внедрения подобных мер почувствуем через пару сезонов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
|Критерий
|Статус
|Аниме и комиксы
|Запрещено
|Иностранные заимствования
|Запрещено
Смысловая бедность текстов, опирающихся на развлекательный контент, давно беспокоила экспертное сообщество. Школьное образование должно транслировать национальную культуру.
"Попытка заменить философский пласт русской литературы продуктами глобального массмаркета ведет к деградации смыслов, а не к творческому росту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Мировая классика остается актуальной, правила касаются лишь продуктов массовой культуры, таких как комиксы и видеоигры.
Цель — соблюдение чистоты русского языка в работах, претендующих на академичность оценки.
Проверка проводится по критериям соответствия литературной норме и глубине аналитической проработки текста.
Любое отступление от утвержденного списка источников в текущем году повлечет пропорциональное снижение баллов по структуре сочинения.
Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов
