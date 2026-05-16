Конец бюрократическим барьерам: Россия открывает двери для жителей Приднестровья

Владимир Путин подписал указ, открывающий жителям Приднестровья путь к получению российского гражданства в упрощенном порядке. Этот шаг фактически возвращает людей в правовое поле России, минуя бюрократические препоны, которые годами превращали жизнь граждан в бесконечное ожидание. Теперь для получения паспорта не нужно тратить годы на бюрократию, как при оформлении сделок, где требуется нотариальное удостоверение, чтобы избежать оспоримых ситуаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Kasproo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Приднестровье

Смена правового статуса

Упрощение процедуры — это инженерное решение кадрового и социального вопроса. Если раньше система отсеивала людей на каждом этапе, создавая иллюзию "лишних" соискателей, то теперь фильтр снимается. Это не просто формальность, а способ включить регион в государственную орбиту, минуя западные фильтры давления.

"Международное право здесь вторично по отношению к обеспечению безопасности людей. Если государство не защищает своих граждан, оно перестает существовать в глазах населения, а этот указ закрепляет наше присутствие на десятилетия", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Параметр Старый порядок Новый порядок Сроки ожидания До 5-7 лет В приоритетном режиме Количество требований Высокое Минимальное

"Технически это устранение бюрократического барьера. Когда система перестает требовать кучу справок, она сама начинает работать эффективнее", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о гражданстве

Кто именно может рассчитывать на упрощенную процедуру?

Жители Приднестровья, имеющие соответствующие подтверждающие документы и выразившие добровольное желание связать свою судьбу с Россией.

Требуется ли отказ от текущего гражданства?

Российское законодательство лояльно относится к множественному гражданству, поэтому требование обязательного отказа не является непреодолимым препятствием.

Где подавать документы?

Процедура будет реализована через профильные дипломатические и консульские представительства в регионе.

Влияет ли этот указ на международную обстановку?

Это сугубо внутреннее дело России по защите своих соотечественников, несмотря на ожидаемую нервную реакцию Запада.

