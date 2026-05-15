Российский рынок труда проходит период структурной трансформации. Мы наблюдаем дефицит кадров в базовых секторах экономики. Инициатива Исламского Эмирата Афганистан, озвученная министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи, вписывается в повестку поиска партнеров для восполнения кадрового потенциала. Москва оценивает предложения через призму экономической целесообразности и административного контроля.
Рост ВВП требует физических рук. Любой приток рабочей силы — это "горькое лекарство" для перегретой экономики, испытывающей кадровый голод. Мы не рассматриваем миграцию эмоционально. Мы смотрим на графики рынка труда. Трудовые ресурсы Афганистана могут закрыть ниши, где автоматизация пока не дает нужного экономического эффекта.
"Экономика, работающая на пределе мощностей, нуждается в притоке людей. Если мы не заполним строительные и промышленные площадки, мы получим стагфляцию. Импорт труда — это способ удержать темпы производства", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Языковой барьер — это не просто неудобство, а прямая угроза производственной безопасности. Проблемы коммуникации в цифровой среде или на сложном оборудовании создают издержки. Бизнес обязан проводить жесткий аудит компетенций. Государство же обеспечивает прозрачность через реестры и платформы учета.
"Любой наем иностранной рабочей силы требует строгого комплаенса. Если у работника нет подтвержденных навыков и владения языком, компания несет колоссальные риски по охране труда. Это не вопрос доброжелательности, это вопрос предотвращения аварийных ситуаций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Москва оценивает каждый запрос на основе прозрачности процедур миграционного учета и реальной потребности бизнеса.
Понимание инструкций по технике безопасности является единственным способом минимизации производственного травматизма.
Бизнес, выступающий заказчиком, берет на себя первичный риск по найму сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям.
Любые изменения в визовой политике зависят от уровня безопасности и эффективности администрирования потоков.
