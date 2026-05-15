Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец бюрократическим барьерам: Россия открывает двери для жителей Приднестровья
Ловушка выживания: как хроническая бедность разрушает человеческую психику
Сдаете квартиру удалённо? Единственный способ не остаться с пустым кошельком
Евровидение: что нужно России для возвращения на конкурс?
Продажи респираторов во Франции выросли в пять раз на фоне новостей о вирусах
Эффект бомбы: как обычный ПП-десерт превращается в агрессивное слабительное средство
От грядок до протоколов: за какие привычные действия на участке теперь придется платить
Диплом как лицензия на хамство: почему врачи путают авторитет с правом плюнуть в душу
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей

Афганистан предложил кадровое партнёрство

Общество

Российский рынок труда проходит период структурной трансформации. Мы наблюдаем дефицит кадров в базовых секторах экономики. Инициатива Исламского Эмирата Афганистан, озвученная министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи, вписывается в повестку поиска партнеров для восполнения кадрового потенциала. Москва оценивает предложения через призму экономической целесообразности и административного контроля.

План дома
Фото: unsplash.com by Fotos is licensed under Free to use under the Unsplash License
План дома

Макроэкономика дефицита кадров

Рост ВВП требует физических рук. Любой приток рабочей силы — это "горькое лекарство" для перегретой экономики, испытывающей кадровый голод. Мы не рассматриваем миграцию эмоционально. Мы смотрим на графики рынка труда. Трудовые ресурсы Афганистана могут закрыть ниши, где автоматизация пока не дает нужного экономического эффекта.

"Экономика, работающая на пределе мощностей, нуждается в притоке людей. Если мы не заполним строительные и промышленные площадки, мы получим стагфляцию. Импорт труда — это способ удержать темпы производства", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Барьеры интеграции и комплаенс

Языковой барьер — это не просто неудобство, а прямая угроза производственной безопасности. Проблемы коммуникации в цифровой среде или на сложном оборудовании создают издержки. Бизнес обязан проводить жесткий аудит компетенций. Государство же обеспечивает прозрачность через реестры и платформы учета.

"Любой наем иностранной рабочей силы требует строгого комплаенса. Если у работника нет подтвержденных навыков и владения языком, компания несет колоссальные риски по охране труда. Это не вопрос доброжелательности, это вопрос предотвращения аварийных ситуаций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Критерий Текущий подход
Контроль Платформенная отчетность
Адаптация Языковое тестирование

Ответы на популярные вопросы о миграции

Станут ли мигранты из Афганистана приоритетом?

Москва оценивает каждый запрос на основе прозрачности процедур миграционного учета и реальной потребности бизнеса.

Почему языковой барьер критичен?

Понимание инструкций по технике безопасности является единственным способом минимизации производственного травматизма.

Кто несет ответственность за интеграцию?

Бизнес, выступающий заказчиком, берет на себя первичный риск по найму сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям.

Будут ли упрощены визовые режимы?

Любые изменения в визовой политике зависят от уровня безопасности и эффективности администрирования потоков.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Последние материалы
Ловушка выживания: как хроническая бедность разрушает человеческую психику
Раздувается втрое прямо на кусте: этот сорт роз выдает кружевные шары по 12 см
Сдаете квартиру удалённо? Единственный способ не остаться с пустым кошельком
Кредитная оттепель с холодным расчётом: почему банкиры стали добрее к заёмщикам
Никакого кефира и минералки: маринуем шашлык по советскому ГОСТу, чтобы сок тек по рукам
Евровидение: что нужно России для возвращения на конкурс?
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Без пинцета и масла: 3 безопасных способа вытащить клеща подручными средствами
Продажи респираторов во Франции выросли в пять раз на фоне новостей о вирусах
Куст жирует, а ягод нет: 5 ошибок дачника, из-за которых малина выдает мелкие костянки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.