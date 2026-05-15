Госдума отклонила проект закона о штрафах за среднюю скорость

Общество

Госдума закрыла тему штрафов за "среднюю скорость". Проект поправок в КоАП, который должен был легализовать прицельный контроль на длинных участках трасс, официально утилизирован. Депутаты отказались от идеи превратить среднее арифметическое в юридический факт нарушения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гнев за рулем

Почему идея Вологодской области не взлетела

Законодатели из Вологодской области пытались пробить стену. Они планировали запустить двухлетний эксперимент на 200-километровом участке трассы. Формула проста: время входа и выхода. Результат — штраф. Однако концепция наткнулась на категорическое "нет" профильного комитета Госдумы. Установление факта нарушения через математическую проекцию признали избыточным.

"Юридически этот механизм страдает от фундаментальной неопределенности: нарушение должно быть зафиксировано в конкретной точке, а не на абстрактном отрезке пути", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Правовое минное поле

История с "средней скоростью" тянется с 2021 года. Верховный суд РФ уже ставил жирную точку, заявив: нельзя штрафовать за неопределенный участок. Место события — обязательный реквизит любого постановления. Без привязки к координатам документ превращается в тыкву. Попытки Минтранса переписать ПДД также заглохли на старте. МВД заняло выжидательную позицию: нет правил — нет штрафов. 

Параметр Статус
Штраф за среднюю скорость Отклонен
Правовая основа Отсутствует

 

"Отсутствие четкого состава правонарушения делает любые попытки внедрения таких мер юридически ничтожными", — разъяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о контроле скорости

Могут ли сейчас прислать штраф за среднюю скорость?

Нет, такая практика была прекращена по решению Верховного суда РФ в 2021 году.

Почему Госдума отклонила законопроект?

Отсутствие конкретного места совершения нарушения делает документ юридически уязвимым.

Вернется ли эта инициатива в будущем?

МВД заявило о необходимости корректировки ПДД, но на данный момент законотворческий процесс остановлен.

Как закон защищает водителей от штрафов-автоматов?

Закон требует доказательств нарушения в конкретной географической точке, что исключает "средние" показатели.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
