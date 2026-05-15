Госдума отклонила проект закона о штрафах за среднюю скорость

Госдума закрыла тему штрафов за "среднюю скорость". Проект поправок в КоАП, который должен был легализовать прицельный контроль на длинных участках трасс, официально утилизирован. Депутаты отказались от идеи превратить среднее арифметическое в юридический факт нарушения.
Законодатели из Вологодской области пытались пробить стену. Они планировали запустить двухлетний эксперимент на 200-километровом участке трассы. Формула проста: время входа и выхода. Результат — штраф. Однако концепция наткнулась на категорическое "нет" профильного комитета Госдумы. Установление факта нарушения через математическую проекцию признали избыточным.
"Юридически этот механизм страдает от фундаментальной неопределенности: нарушение должно быть зафиксировано в конкретной точке, а не на абстрактном отрезке пути", — отметил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
История с "средней скоростью" тянется с 2021 года. Верховный суд РФ уже ставил жирную точку, заявив: нельзя штрафовать за неопределенный участок. Место события — обязательный реквизит любого постановления. Без привязки к координатам документ превращается в тыкву. Попытки Минтранса переписать ПДД также заглохли на старте. МВД заняло выжидательную позицию: нет правил — нет штрафов.
|Параметр
|Статус
|Штраф за среднюю скорость
|Отклонен
|Правовая основа
|Отсутствует
"Отсутствие четкого состава правонарушения делает любые попытки внедрения таких мер юридически ничтожными", — разъяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Нет, такая практика была прекращена по решению Верховного суда РФ в 2021 году.
Отсутствие конкретного места совершения нарушения делает документ юридически уязвимым.
МВД заявило о необходимости корректировки ПДД, но на данный момент законотворческий процесс остановлен.
Закон требует доказательств нарушения в конкретной географической точке, что исключает "средние" показатели.
