Цифровой бунт: больше половины россиян мечтают о замене политиков на ИИ

Половина жителей страны официально готова променять живых политиков на бездушные строчки кода. Опрос SuperJob показал: 53% респондентов считают, что нейросети справятся с законотворчеством лучше людей. Среди мужчин и молодежи до 24 лет этот показатель достигает 62%.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Государственной Думы РФ is licensed under Ведение Госдумы РФ Государственная Дума Российской Федерации

Цифровой бунт против Госдумы

Граждане требуют автоматизации управления. Люди верят в объективность "железа", называя человеческий фактор главной причиной системных ошибок. Оппоненты этой идеи — те самые 47%, оставшиеся противники — ссылаются на кибербезопасность. Они боятся мошенничества, непрозрачных алгоритмов и того, что технологии ИИ сегодня уже служат инструментом для обмана в руках злоумышленников.

"Эффективность управления требует эмпатии. Машина не понимает боли человека, она видит только сухие цифры. Замена депутатов ИИ — это попытка уйти от ответственности, а не решение проблем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Параметр Человек-депутат Алгоритм ИИ Эмпатия Присутствует Отсутствует Скорость обработки данных Низкая Мгновенная

Сенатор Вадим Деньгин категорически против таких новаций. Он указывает на конкретную работу в кабинетах, "выбивание" решений и живой контакт с инстанциями. Это физический труд по решению проблем, непосильный для нейросетей. Подобные общественные процессы требуют личного участия, которое нельзя делегировать серверу.

"Математическая модель — это всегда отражение предвзятости её создателя. Если вы заложите в неё либеральную догму, она уничтожит консервативные ценности. Это не демократия, а диктатура кода", — эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о замене власти ИИ

Почему люди хотят уволить депутатов?

Россияне разочарованы скоростью принятия решений и верят в "чистую" логику алгоритмов, исключающую коррупцию.

Сможет ли ИИ реально управлять страной?

Технически — обрабатывать данные да. Юридически и морально — нет, так как отсутствует субъектность и ответственность за принимаемые решения.

В чем главный риск замены власти софтом?

Алгоритмическая предвзятость. Разработчики невольно прошьют свои взгляды в систему, создавая несправедливые условия для разных граждан.

Есть ли примеры использования ИИ в политике?

Мир использует ИИ для анализа текстов законов и прогнозирования социальных поведенческих факторов, но финальное утверждение всегда оставляют за людьми.

