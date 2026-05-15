Ветшающие дома под угрозой: депутаты меняют правила оплаты экспертизы

Техническое состояние многоквартирных домов давно напоминает запущенный механизм: детали изнашиваются, но ремонт откладывается до критического сбоя. Сейчас бремя доказательства катастрофического износа лежит на плечах собственников. Группа депутатов предложила переложить расходы на экспертизу на региональных операторов, меняя правила игры в Жилищном кодексе.

Экономика износа зданий

Законопроект предлагает обязать региональных операторов оплачивать обследование дома, если общее собрание собственников приняло соответствующее решение. Периодичность такой диагностики ограничена законодательно — не чаще одного раза в пять лет. Цель инициативы — избежать накопления скрытых дефектов, которые при игнорировании превращают рядовой ремонт в борьбу с аварийностью.

"Сейчас процедура экспертизы неоправданно дорога для жильцов. Собственники десятилетиями копят на рост коммунальных платежей, но не могут выкроить средства на технический аудит фундамента или кровли. Переход затрат к оператору — это переход от пожаротушения к превентивной эксплуатации", — разъяснил девелопер Артём Мельников.

В текущих реалиях цена профессионального анализа техсостояния выросла на десятки процентов. Многие граждане, стесненные бюджетом, отказываются от экспертизы. Здание ветшает незаметно, а скрытые процессы — трещины в плитах или коррозия арматуры — ускоряют деградацию конструкций. В итоге капремонт требует вложений несопоставимо больших, чем плановая диагностика пять лет назад.

Параметр Текущая ситуация Источник оплаты Средства собственников Инициатор Общее собрание собственников

Почему проверка — это инвестиция

Техническое обследование — это не просто бумажная рутина. Это комплекс замеров, от тепловизионной съемки до оценки прочности бетона. Без объективной картины дом превращается в «черный ящик». Павел Сидоров отмечает, что системный контроль спасает конструкции от необратимых повреждений.

"Технический надзор за зданием — это не прихоть, а физическая необходимость. Если мы не видим реального состояния коммуникаций, мы платим втридорога за устранение аварийных прорывов вместо плановой замены изношенных узлов", — предупредил специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Законодатели рассчитывают, что мера снизит социальную напряженность и выстроит понятное управление жилищным фондом. Эксперты подчеркивают, что риск "халтурного" обследования при передаче финансирования операторам невысок, если будет сохранен жесткий контроль за аккредитацией компаний-подрядчиков.

"В условиях, когда даже рынок аренды квартир корректируется под влиянием платежеспособности, вопрос прозрачности затрат на содержание собственности выходит на первый план. Безопасность фундамента не может зависеть от готовности соседей скинуться на экспертизу", — резюмировал риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о капитальном ремонте

В каких случаях можно проводить экспертизу?

Согласно законопроекту, решение о проведении технического обследования может быть принято общим собранием собственников, после чего региональный оператор обязан провести его за свой счет.

Как часто разрешено заказывать экспертизу?

Законопроектом предусмотрено ограничение периодичности: обследование дома может проводиться не чаще одного раза в пять лет.

Кто оплачивает работу экспертов сейчас?

В настоящее время проверка технического состояния здания чаще всего осуществляется за счет средств собственников, что часто становится препятствием для проведения необходимых работ.

Изменится ли качество контроля после принятия закона?

Предполагается, что централизация финансирования через региональных операторов позволит сделать процесс обследования более системным и независимым от финансовых возможностей отдельных жильцов.

