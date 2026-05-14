Численность обитателей исправительных учреждений России рухнула с 465 тысяч до 282 тысяч человек. Система ФСИН проходит через форсированную трансформацию — от карательного конвейера к модели, ориентированной на мобилизационный потенциал и рационализацию труда. Места в камерах пустеют, а производственные мощности колоний переориентируются на нужды фронта.
Падение графиков численности заключенных — это не только гуманизация, но и жесткая прагматика. Снижение нагрузки на СИЗО и колонии происходит на фоне пересмотра системы наказаний. Условные сроки и принудительные работы становятся главным инструментом вместо содержания под стражей. Систему разгружают, чтобы повысить эффективность управления оставшимся ресурсом.
Производство в учреждениях ФСИН становится серьезным экономическим игроком. Около 16 тысяч осужденных уже включены в производственные циклы, обеспечивающие спецоперацию. Это логичный ответ на поддержку защитников, требующую оперативных поставок экипировки и оборудования. Деньги, крутящиеся внутри, достигают 47 миллиардов рублей за год — цифра, превращающая колонии в значимые промышленные хабы.
|Показатель
|Динамика изменений
|Общее число заключенных
|Падение с 465 тыс. до 282 тыс.
|Объем производства ФСИН
|Достиг 47 млрд рублей
"Финансовые показатели системы говорят о жесткой перестройке. Когда сектор выдает почти 50 миллиардов выручки — это уже не исправление через труд, а работающий корпоративный механизм", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Работа, когда профессиональные качества персонала в погонах подкрепляются повышением зарплат, задает новую планку внутри ведомства. ФСИН переходит к модели, где каждый сотрудник становится управленцем на промышленном объекте. Оптимизация штата заключенных здесь выступает лишь инструментом для высвобождения административного ресурса.
"Мы наблюдаем слияние корпоративного сектора и задач государственной безопасности. Интеграция осужденных в производственные цепочки СВО — это прагматичное решение, закрывающее кадровые лакуны", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Основные факторы: переход к условным срокам и расширение практики принудительных работ, не связанных с изоляцией.
Они переориентированы на выпуск продукции для нужд СВО, обеспечив прирост производства до 47 млрд рублей.
Повышение окладов направлено на удержание квалифицированных кадров, способных управлять современным производственным циклом колоний.
Согласно данным ведомства, в следственных изоляторах находится 85 тысяч человек.
