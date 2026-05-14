Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка
Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим
Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"
Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда
Красивые фото против здравого смысла: почему нельзя доверять случайным гидам на Камчатке
Талант важнее канона: Миа Халифа жёстко ответила Илону Маску на упрёки в адрес Кристофера Нолана
Прощай, кошелёк: настойчивые птицы разорили российскую артистку во время отдыха

Пустые камеры и миллиардные обороты: как меняется экономика российских колоний

Общество

Численность обитателей исправительных учреждений России рухнула с 465 тысяч до 282 тысяч человек. Система ФСИН проходит через форсированную трансформацию — от карательного конвейера к модели, ориентированной на мобилизационный потенциал и рационализацию труда. Места в камерах пустеют, а производственные мощности колоний переориентируются на нужды фронта.

Тюрьма
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тюрьма

Геометрия сокращения штата

Падение графиков численности заключенных — это не только гуманизация, но и жесткая прагматика. Снижение нагрузки на СИЗО и колонии происходит на фоне пересмотра системы наказаний. Условные сроки и принудительные работы становятся главным инструментом вместо содержания под стражей. Систему разгружают, чтобы повысить эффективность управления оставшимся ресурсом.

Промышленный рывок за колючей проволокой

Производство в учреждениях ФСИН становится серьезным экономическим игроком. Около 16 тысяч осужденных уже включены в производственные циклы, обеспечивающие спецоперацию. Это логичный ответ на поддержку защитников, требующую оперативных поставок экипировки и оборудования. Деньги, крутящиеся внутри, достигают 47 миллиардов рублей за год — цифра, превращающая колонии в значимые промышленные хабы.

Показатель Динамика изменений
Общее число заключенных Падение с 465 тыс. до 282 тыс.
Объем производства ФСИН Достиг 47 млрд рублей

"Финансовые показатели системы говорят о жесткой перестройке. Когда сектор выдает почти 50 миллиардов выручки — это уже не исправление через труд, а работающий корпоративный механизм", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Работа, когда профессиональные качества персонала в погонах подкрепляются повышением зарплат, задает новую планку внутри ведомства. ФСИН переходит к модели, где каждый сотрудник становится управленцем на промышленном объекте. Оптимизация штата заключенных здесь выступает лишь инструментом для высвобождения административного ресурса.

"Мы наблюдаем слияние корпоративного сектора и задач государственной безопасности. Интеграция осужденных в производственные цепочки СВО — это прагматичное решение, закрывающее кадровые лакуны", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о реформе ФСИН

Почему число заключенных сократилось столь резко?

Основные факторы: переход к условным срокам и расширение практики принудительных работ, не связанных с изоляцией.

Какую роль играют колонии в производстве товаров?

Они переориентированы на выпуск продукции для нужд СВО, обеспечив прирост производства до 47 млрд рублей.

Скажется ли рост зарплат сотрудников ФСИН на системе?

Повышение окладов направлено на удержание квалифицированных кадров, способных управлять современным производственным циклом колоний.

Сколько человек сейчас содержится в СИЗО?

Согласно данным ведомства, в следственных изоляторах находится 85 тысяч человек.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Убираем живот и отеки за утро: ленивая гимнастика, которую можно делать под одеялом
Новости спорта
Убираем живот и отеки за утро: ленивая гимнастика, которую можно делать под одеялом
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Последние материалы
Крысы сбегут навсегда: один копеечный запах, который эти живучие грызуны не выносят органически
Секретный советский отчет 1976 года: почему мир 30 лет игнорировал открытие воды на Луне
Земля станет рыхлой и живой: простой раствор из кухни заменит тонны удобрений
Страна лесов без бумаги: зачем в СССР заставляли школьников собирать макулатуру
Цена предательства России: Армения заплатит миллиарды за попытку Пашиняна сбежать в ЕС
Россияне проедают будущее: четверть граждан брали микрозаймы ради майских выходных
Прощай, бабушкина роза: как современные технологии вытесняют дешевый ПВХ с кухонь
Бюджетная альтернатива люксу: как вернуть дому чистоту без трат на дорогую химию
Трамп молит Китай о ресурсах: Россия заберет всю выгоду после позорного визита США
Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.