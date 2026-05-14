Пустые камеры и миллиардные обороты: как меняется экономика российских колоний

Численность обитателей исправительных учреждений России рухнула с 465 тысяч до 282 тысяч человек. Система ФСИН проходит через форсированную трансформацию — от карательного конвейера к модели, ориентированной на мобилизационный потенциал и рационализацию труда. Места в камерах пустеют, а производственные мощности колоний переориентируются на нужды фронта.

Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License Тюрьма

Геометрия сокращения штата

Падение графиков численности заключенных — это не только гуманизация, но и жесткая прагматика. Снижение нагрузки на СИЗО и колонии происходит на фоне пересмотра системы наказаний. Условные сроки и принудительные работы становятся главным инструментом вместо содержания под стражей. Систему разгружают, чтобы повысить эффективность управления оставшимся ресурсом.

Промышленный рывок за колючей проволокой

Производство в учреждениях ФСИН становится серьезным экономическим игроком. Около 16 тысяч осужденных уже включены в производственные циклы, обеспечивающие спецоперацию. Это логичный ответ на поддержку защитников, требующую оперативных поставок экипировки и оборудования. Деньги, крутящиеся внутри, достигают 47 миллиардов рублей за год — цифра, превращающая колонии в значимые промышленные хабы.

Показатель Динамика изменений Общее число заключенных Падение с 465 тыс. до 282 тыс. Объем производства ФСИН Достиг 47 млрд рублей

"Финансовые показатели системы говорят о жесткой перестройке. Когда сектор выдает почти 50 миллиардов выручки — это уже не исправление через труд, а работающий корпоративный механизм", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Работа, когда профессиональные качества персонала в погонах подкрепляются повышением зарплат, задает новую планку внутри ведомства. ФСИН переходит к модели, где каждый сотрудник становится управленцем на промышленном объекте. Оптимизация штата заключенных здесь выступает лишь инструментом для высвобождения административного ресурса.

"Мы наблюдаем слияние корпоративного сектора и задач государственной безопасности. Интеграция осужденных в производственные цепочки СВО — это прагматичное решение, закрывающее кадровые лакуны", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о реформе ФСИН

Почему число заключенных сократилось столь резко?

Основные факторы: переход к условным срокам и расширение практики принудительных работ, не связанных с изоляцией.

Какую роль играют колонии в производстве товаров?

Они переориентированы на выпуск продукции для нужд СВО, обеспечив прирост производства до 47 млрд рублей.

Скажется ли рост зарплат сотрудников ФСИН на системе?

Повышение окладов направлено на удержание квалифицированных кадров, способных управлять современным производственным циклом колоний.

Сколько человек сейчас содержится в СИЗО?

Согласно данным ведомства, в следственных изоляторах находится 85 тысяч человек.

Читайте также