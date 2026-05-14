Вместо слепого жребия: старшеклассники создадут цифровые модели своего успеха

Выбор профессии в семнадцать лет — это попытка угадать итог лотереи, купив билет вслепую. Большая часть выпускников выбирает вуз по совету родителей или из-за престижа факультета. Результат предсказуем: годы учебы проходят впустую, когда диплом пылится в шкафу, а вчерашний студент меняет сферу деятельности через год.

Цифровой фильтр для карьеры

Москва запускает "ПРОсубботу" — масштабный тест-драйв для тех, кто растерялся в выборе. Андрей Тарасов, руководитель центра "Профессии будущего", видит цель в сломе устаревших шаблонов. Рынок труда диктует новые правила, где квалифицированный рабочий иногда обходит по доходу офисного менеджера. Встреча пройдет одновременно на двух площадках, разделяя потоки по возрасту и задачам.

Взгляд изнутри: VR-технологии против стереотипов

Учеников восьмых и девятых классов приглашают на улицу Щепкина, дом 38. Здесь работают с визуализацией. VR-очки и 5D-кинотеатр — не игрушки, а инструменты первичной "примерки" ремесла. Хочешь попробовать себя в роли повара или автомеханика? Надевай шлем. Это позволяет снять страх перед "непрестижными" работами и увидеть изнанку процессов.

Формат площадки Целевая аудитория VR-тестирование и пробы 8-9 классы Цифровое моделирование успеха 10-11 классы

После виртуального погружения специалисты проведут глубокое тестирование. Результаты станут базой для выбора колледжа или конкретной специальности. Работодатели также будут на связи: они расскажут о реальных вакансиях и перспективах карьерного роста в конкретных секторах экономики.

"Профориентация через иммерсивные технологии позволяет снизить процент случайных решений. Когда ребенок своими руками или хотя бы через симулятор видит процесс, выбор становится осознанным, а не навязанным родителями", — отметила в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов, эксперт по подготовке кадров в индустрии Геннадий Чернов.

Траектория для старшеклассников

Для десятиклассников и выпускников локация другая — центр "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. Здесь идет работа над долгосрочным планированием. Мастер-класс "Создай свою модель успеха" учит пользоваться цифровыми инструментами для выбора вуза. В проекте участвуют 54 вуза, включая гигантов: Бауманку, Плехановский университет и РАНХиГС.

Часть ребят выбирает путь через колледжи. Этот маршрут дает быстрый старт в профессии, после чего можно продолжить высшее образование. Сравнить свои амбиции с предложениями учебных заведений можно напрямую — представители приемных комиссий будут ждать на площадке.

Ответы на популярные вопросы о выборе профессии

Где именно пройдут встречи?

Мероприятия разделены: для 8-9 классов — на ул. Щепкина, 38, стр. 1. Для 10-11 классов — на ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1.

Нужно ли заранее записываться на тесты?

Профориентационное тестирование входит в программу дня. Рекомендуется прибыть к началу — 12:00 для подростков и 11:00 для старшеклассников.

Могут ли родители участвовать в консультациях?

Да, организаторы делают акцент на семейном подходе к выбору траектории развития ребенка.

Дают ли гарантию трудоустройства после колледжа?

На встречах присутствуют реальные работодатели. Они предоставляют информацию о практике и дальнейшем трудоустройстве в профильных компаниях.

