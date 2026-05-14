Налоговый вычет на свадьбу: обсудили лимит базы

Государство решило сыграть роль свадебного генерала, пытаясь подтолкнуть граждан к алтарю через налоговые послабления. В правительство внесли проект, обещающий возврат части затрат на торжество. Лимит — 400 тысяч рублей на двоих. В масштабах средних расходов на праздник это почти символический жест, но в политическом поле — попытка укрепить семейный фундамент через кошелек.

Экономика торжества: что предлагают депутаты

С 2027 года молодоженам могут разрешить списывать траты на организацию свадьбы из налогооблагаемой базы. Речь об оплате аренды, кейтеринга, услуг ведущих и даже декора. Включается всё: от колец до флористики. Авторы законопроекта ссылаются на статистику: сегодня государственная миграционная политика и укрепление семьи требуют новых стимулов, так как финансовый барьер часто откладывает официальную регистрацию.

"Инициатива выглядит как попытка реанимировать интерес к институту брака через микрокомпенсации, однако для бюджета это несущественные потери, тогда как для частного сектора свадебных услуг — дополнительный спрос", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Механика вычета и налоговый лимит

Возврат составит 13% от чеков, но не более 52 тысяч рублей на пару. Учитывая, что средний бюджет свадьбы в России приближается к миллиону, вычет покроет лишь 5% затрат.

Параметр Детализация Максимальная база 400 000 рублей на пару Сумма возврата (13%) До 52 000 рублей

"С точки зрения комплаенса и налоговой отчетности, администрирование таких вычетов потребует жесткого контроля счетов-фактур, чтобы избежать спекуляций с фиктивными расходами на торжества", — отметила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Важно, что депутатский корпус настаивает на выделении этого лимита в отдельный блок. У существующих социальных вычетов — на лечение, обучение или рост тарифов ЖКХ - свои потолки. Свадьба не должна съедать бюджет на базовые социальные нужды гражданина.

"Любое расширение налоговых льгот — это всегда баланс между социальной поддержкой и рисками для фискальной системы, и в текущих условиях такие шаги должны тщательно проверять на предмет прозрачности сделок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о свадебном вычете

Когда закон может заработать?

Авторы предлагают запуск с начала 2027 года.

Сколько можно вернуть максимально?

Предельный возврат для супругов ограничен 52 000 рублей.

Все ли расходы на праздник учитываются?

Нет, лимит базы — 400 000 рублей в совокупности на двоих.

Смешивается ли этот вычет с обычным социальным?

Нет, этот вычет планируют сделать отдельным от стандартных социальных лимитов.

