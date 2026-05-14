Работать больше, получать вдвое: Госдума меняет правила оплаты сверхурочных

Госдума санкционировала масштабную корректировку трудового кодекса. Лимит сверхурочных работ официально удвоен: с прежних 120 до 240 часов в год. Законодатель идет навстречу производственным нуждам, предлагая взамен усиленную финансовую компенсацию и медицинскую страховку временем.

Тарифная сетка переработок: новые расчеты

Система оплаты труда переходит на прогрессивную шкалу. Первые 120 часов "сверх нормы" остаются в рамках классического тарифа: полуторная оплата за начальные два часа дня, далее — двойная. Интрига начинается после 121-го часа. За каждый последующий час работодатель обязан начислять двойной оклад без исключений.

"Государство пытается купировать кадровый голод, выжимая максимум из имеющегося ресурса. Двойная ставка после 120 часов — это попытка сделать переработки экономически невыгодными для нанимателя, но по факту мы увидим рост реальных заработков только в высокотехнологичных секторах", — прокомментировал макроэкономист Артём Логинов.

Период переработки Финансовые условия Первые 120 часов/год Стандарт: 1.5х за 2 часа, 2.0х далее С 121 по 240 час/год Фиксированный двойной тариф

Корпоративное право требует жесткого следования букве закона. Менеджмент не имеет права принуждать персонал к переработкам без согласия, однако новые реалии могут создать скрытое давление.

"Любое соглашение о переработках должно быть юридически безупречным. Если работодатель пытается обойти норму через сомнительные документы, работник имеет полное право апеллировать к трудовой инспекции", — уточнил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Диспансеризация как бонус за лояльность

Законодатель вводит "медицинский отгул" для тех, кто перешагнул порог в 120 часов. Это единственный способ оправдать рост нагрузки. Один оплачиваемый день для диспансеризации ежегодно — минимальная плата за риск профессионального выгорания.

Ответы на популярные вопросы о сверхурочных

Может ли работодатель заставить работать 240 часов?

Нет, сверхурочная работа по-прежнему требует добровольного согласия сотрудника, оформленного письменно.

Обязан ли я идти на диспансеризацию?

Это ваше право, а не обязанность, предоставляемое за превышение установленной лимитной нагрузки.

Как оплачивается час после 120-го часа?

Строго в двойном размере, независимо от того, сколько часов вы отработали в конкретный день.

Где фиксировать часы переработки?

Работодатель обязан вести точный табель учета рабочего времени, который вы вправе затребовать для проверки.

