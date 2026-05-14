Работать больше, получать вдвое: Госдума меняет правила оплаты сверхурочных

Госдума санкционировала масштабную корректировку трудового кодекса. Лимит сверхурочных работ официально удвоен: с прежних 120 до 240 часов в год. Законодатель идет навстречу производственным нуждам, предлагая взамен усиленную финансовую компенсацию и медицинскую страховку временем.
Система оплаты труда переходит на прогрессивную шкалу. Первые 120 часов "сверх нормы" остаются в рамках классического тарифа: полуторная оплата за начальные два часа дня, далее — двойная. Интрига начинается после 121-го часа. За каждый последующий час работодатель обязан начислять двойной оклад без исключений.
"Государство пытается купировать кадровый голод, выжимая максимум из имеющегося ресурса. Двойная ставка после 120 часов — это попытка сделать переработки экономически невыгодными для нанимателя, но по факту мы увидим рост реальных заработков только в высокотехнологичных секторах", — прокомментировал макроэкономист Артём Логинов.
|Период переработки
|Финансовые условия
|Первые 120 часов/год
|Стандарт: 1.5х за 2 часа, 2.0х далее
|С 121 по 240 час/год
|Фиксированный двойной тариф
Корпоративное право требует жесткого следования букве закона. Менеджмент не имеет права принуждать персонал к переработкам без согласия, однако новые реалии могут создать скрытое давление.
"Любое соглашение о переработках должно быть юридически безупречным. Если работодатель пытается обойти норму через сомнительные документы, работник имеет полное право апеллировать к трудовой инспекции", — уточнил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Законодатель вводит "медицинский отгул" для тех, кто перешагнул порог в 120 часов. Это единственный способ оправдать рост нагрузки. Один оплачиваемый день для диспансеризации ежегодно — минимальная плата за риск профессионального выгорания.
Нет, сверхурочная работа по-прежнему требует добровольного согласия сотрудника, оформленного письменно.
Это ваше право, а не обязанность, предоставляемое за превышение установленной лимитной нагрузки.
Строго в двойном размере, независимо от того, сколько часов вы отработали в конкретный день.
Работодатель обязан вести точный табель учета рабочего времени, который вы вправе затребовать для проверки.
Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.