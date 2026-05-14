Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ребенка с СДВГ нельзя просто заставить сидеть смирно: эта ошибка бьет по его будущему
Цена безупречного стиля: Яна Рудковская показала пляжные обновки за рекордную сумму
Тяжёлое признание: Вин Дизель не смог сдержать слёз на показе Форсажа в Каннах
Скандалы, рекорды и давление трибун: финал Кубка Гагарина выходит на новый уровень
Массированный удар по Украине стал частью большой стратегии: Киеву придется выдержать новую нагрузку
Эти отели Омска получили почти идеальные оценки: что скрывают отзывы постояльцев
Хит "Я ворона" обернулся уголовным делом: Шаляпин встал между Линдой и гневом Фадеева
Пытка жарой: как за пару минут создать условия для спасения из солнечного плена
Система координат – Россия: жена звезды сериала Кухня борется за возвращение супруга

Число удаленных рабочих мест в России сократится

Общество

Офисное кресло снова становится центром притяжения деловой гравитации. К 2026 году вольные цифровые кочевники столкнутся с жестким приземлением: число удаленных рабочих мест в России скукожится до 600-800 тысяч. Эпоха "работы в пижаме" уступает место требованиям корпоративного контроля.

Кошка на ноутбуке
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка на ноутбуке

Корпоративная энтропия: почему удаленка буксует

Дистанционный формат превратился в "черную дыру" для бизнес-процессов. Менеджмент теряет связность, как сигнал при плохом Wi-Fi. Сотрудники на "удаленке" постепенно изолируются: корпоративная культура трещит по швам, а мотивация падает. Инициативность замещается сухой отчетностью. Это болезнь системы — когда коммуникационный разрыв становится непреодолимым.

"Удаленный формат создал иллюзию автономии, но на деле привел к деградации управленческих связей. Бизнес не может эффективно масштабироваться, когда ключевые решения тонут в чатах, не подкрепленные живой энергетикой совещаний", — разъяснил психолог Надежда Осипова.

Компаниям требуются "осязаемые" сотрудники. Те, кого можно вызвать в переговорку, а не в Zoom. Эффективность труда — это не только выполненные задачи, но и скорость реакции на быстро меняющийся рынок, где мешкать — значит проиграть. Подобно тому, как магазины ужесточают контроль, чтобы избежать рисков и хаоса, работодатели затягивают гайки кадровой дисциплины.

Критерий Офис
Управленческий цикл Мгновенная обратная связь
Коммуникация Прямой личный контакт

Сотрудники, привыкшие к свободе, могут столкнуться с жестким ультиматумом: офис либо выход. Те, кто не впишется в новую архитектуру, окажутся за бортом корпоративного флота. Это не выбор между комфортом и работой, а вопрос физического доступа к ресурсам компании.

"Мы наблюдаем принудительную нормализацию трудовых отношений. Геополитика и экономика требуют вертикальной стройности, где каждый сотрудник — часть единого механизма, находящаяся на своем посту", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о возвращении в офисы

Почему именно сейчас компании массово отзывают людей?

Накопилась критическая масса ошибок из-за разорванной коммуникации. Бизнесу требуется скорость и контроль, которые возможны только при личном присутствии.

Станет ли офис принудительным для всех отраслей?

В первую очередь это коснется секторов с высокой зависимостью от оперативного управления. IT и креативные индустрии будут переходить медленнее.

Грозит ли массовое увольнение тем, кто откажется вернуться?

Да, это станет фильтром. Переход на гибридный график возможен, но полная удаленка для многих штатных позиций будет закрыта.

Как изменится производительность труда к 2026 году?

Ожидается рост через консолидацию усилий, ведь живое взаимодействие исключает многие технические сбои и недопонимания.

Читайте также

Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Последние материалы
Медицина каменного века: неандертальцы использовали перфораторы для лечения пульпита
Хватит кормить УК: как сделать перерасчет за ЖКХ, если вы летом живете на даче
Скандалы, рекорды и давление трибун: финал Кубка Гагарина выходит на новый уровень
Массированный удар по Украине стал частью большой стратегии: Киеву придется выдержать новую нагрузку
Зарплаты растут, а кошелёк всё легче: сколько на самом деле стоит жизнь в Белгородской области
Талия вернется за 7 минут: 2 простых упражнения без скручиваний, которые уберут бока к лету
Эти отели Омска получили почти идеальные оценки: что скрывают отзывы постояльцев
Хит "Я ворона" обернулся уголовным делом: Шаляпин встал между Линдой и гневом Фадеева
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Пытка жарой: как за пару минут создать условия для спасения из солнечного плена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.