Госдума упростила оформление водителей на алкоголь

Госдума прикрыла бумажный конвейер. Полицейским больше не нужно плодить стопки протоколов при проверке водителей на алкоголь. Депутаты одобрили закон, который легализует отметки в актах вместо отдельных документов.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Цифровая гильотина для лишних бумаг

Раньше процедура походила на квест. Нужно составить протокол об отстранении, акт, направление на медосвидетельствование, бумаги о правонарушении и задержании авто. Сейчас систему упростили до "метки" в основном документе. Это разгрузит инспекторов на 33,6 тысячи рабочих часов ежегодно. 

"Сокращение протоколов — это логичный шаг к децентрализации и автоматизации процесса. Юридическая сила акта от этого не страдает, а вот фактор человеческой ошибки при заполнении пяти разных бланков снижается кратно", — разъяснил корпоративный юрист Роман Лаврентьев.

Новые стандарты биохимии на дороге

Техническая часть стала строже. С сентября время — главный союзник врача и главный враг нарушителя.  Установлен жесткий дедлайн для сдачи первичного анализа мочи: ровно 30 минут. Не успел — добро пожаловать на сдачу крови. 

"Биохимический контроль требует точности. Полчаса на мочеиспускание — это стандарт, исключающий манипуляции с пробой. Если биологический материал не сдан, анализ крови становится объективной необходимостью для сохранения доказательной базы", — врач-нарколог Илья Воронов.

Политика государства здесь прозрачна. Максимум эффективности при минимуме затрат. Никакой "игры в долгую", только холодный расчет. Инспекторы освобождаются от рутины, водители получают четкие регламенты. Это не смягчение закона, а его инженерная оптимизация.

Старая система Новая система
5 бумажных документов Интегрированные акты
Высокая трудоемкость Оптимизация 33 тыс. часов

"Законодатель убирает дублирование. Когда отметка об отстранении ставится прямо в акте, правовая природа документа остается незыблемой", — констатировал юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о процедуре освидетельствования

Если инспектор требует сдать мочу, а я не могу?

У вас есть только 30 минут. По истечении этого времени процедура автоматически переходит в забор венозной крови.

Нужно ли подписывать акт об отстранении отдельно?

Нет, теперь запись об этом вносится в основной акт освидетельствования или иные процессуальные документы на месте.

Эти изменения делают инспекторов менее придирчивыми?

Нет, меняется лишь форма фиксации фактов, а не строгость требований к состоянию водителя.

Где искать информацию об актуальных нормах?

Все стандарты прописаны в новом порядке медосвидетельствования, действующем с 1 сентября прошлого года.

Экспертная проверка: Юрист Роман Лаврентьев, врач-нарколог Илья Воронов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
