Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тень затяжного конфликта: Дана Борисова раскрыла правду об исчезновении дочери из публичного поля
Сольный визит Кейт Миддлтон в Италию назвали знаковым: почему эту поездку считают символом её возвращения
Жена Пирцхалавы объяснила возвращение к нему через 12 лет: почему ревность помогла их воссоединению
Матриархат и скальпель: Айза-Лилуна Ай изменила внешность за счёт мужа
Когда мачеха — не из сказки: почему Дана Борисова в восторге от новой семьи бывшего мужа
Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости

Смена парадигмы: почему российские семьи должны воспитывать по трое детей

Общество

Демографическую карту России пытаются перерисовать. Министр труда Антон Котяков обозначил жесткие рамки: коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030 году. К 2036 планка поднимется до 1,8. Сейчас показатель застрял на отметке 1,37. Это математическая яма, которую правительство планирует засыпать деньгами и новыми социальными конструктами.

Родители ведут ребенка за руки
Фото: https://unsplash.com by Chris Hardy is licensed under Free
Родители ведут ребенка за руки

Демографическая арифметика

Министр недвусмысленно намекнул: чтобы система перестала буксовать, среднестатистическая семья должна воспитывать трех-четырех детей. Это смена парадигмы. Мы привыкли к модели "один ребенок — максимум два". Государство прямо говорит, что такая стратегия ведет к деградации социальных институтов и индексации зарплат недостаточно для компенсации выпадающих трудовых ресурсов.

"Такой рывок требует изменения базовых настроек общества. Когда уровень ниже 1,5, воспроизводство поколений физически невозможно даже при текущем уровне медицины", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Конкурс "Семейная столица России" — лишь фасад. Внутри скрывается попытка превратить деторождение из личного выбора в общенациональную обязанность. Это вопрос выживания рынка труда. Если аудит эффективности кадров станет в будущем невозможен из-за нехватки людей, экономика просто встанет.

Показатель Целевой ориентир
Коэффициент 2025 1,37
Коэффициент 2030 1,6
Коэффициент 2036 1,8

"Поддержка многодетности — это не социальное пособие, а инвестиционный актив. Эффект от них мы увидим лишь через 20 лет, когда дети войдут в продуктивный возраст", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сейчас поддержка семей — приоритет первого уровня. Однако общественные установки имеют инерцию. Пока молодым комфортнее инвестировать в личный бренд или планирование поездок в 2026 году, чем в пеленки, цифры останутся сухими.

"Если мы не сломаем психологический барьер и страх будущего у молодежи, никакой административный стимул не сработает. Люди должны верить в долгосрочную стабильность", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о демографической стратегии

Каков текущий уровень рождаемости?

На данный момент коэффициент составляет 1,37, что не обеспечивает даже простого замещения поколений.

Почему именно 1,8 к 2036 году?

Это уровень, позволяющий замедлить естественную убыль населения и сбалансировать нагрузку на социальный сектор.

Какие меры поддержки планируются?

Комплексная программа, включающая финансовые стимулы и изменение общественных установок в пользу многодетности.

Что случится, если целей не достичь?

Продолжится деградация трудовых ресурсов, что создаст критическую нагрузку на бюджетную систему страны.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова, макроэкономист Артём Логинов, психолог Надежда Осипова
Сейчас читают
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Туризм
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Последние материалы
Ермак пакует чемоданы: правая рука Зеленского тайно ищет убежище в двух странах сразу
Затхлый запах — это сигнал тревоги: как правильно хранить вещи, чтобы не спровоцировать аллергию
Забудьте о навозе в мае: три добавки для малины, от которых ягода станет крупной
Светлая сторона красоты: как подобрать идеальный блонд, чтобы лицо выглядело свежим и отдохнувшим
72,5% или 82,5%: шеф-повар объяснил, какое масло портит выпечку и превращается в яд
Сольный визит Кейт Миддлтон в Италию назвали знаковым: почему эту поездку считают символом её возвращения
Трон под Стармером зашатался: Шотландия готовит вотум недоверия из-за хаоса в Лондоне
Комфорт выше, чем в бизнес-классе, и ноль топлива: почему нам запретили дирижабли
1 ложка и 5 капель: волосы в отпуске будут как у царицы — не сохнут и не выгорают
Эффект жиросжигания на 24 часа: 3 упражнения дома, которые заменяют час в спортзале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.