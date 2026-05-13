Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов

Государство трансформирует долговую нагрузку участников СВО. Депутаты Госдумы закрепили механизм полного списания финансовых обязательств в размере до 10 миллионов рублей. Мера исключает сценарий "кредитных каникул" — это системное аннулирование накоплений по линии взыскания.
Механизм ориентирован на граждан, находящихся в зоне особого риска. Законодатель ограничивает круг лиц четкими критериями:
"Данный закон стабилизирует социальное положение военнослужащих. Формат списания через исполнительное производство — это адресное решение для защиты семей от давления банковских коллекторов", — подчеркнула юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.
Лимит в 10 миллионов рублей охватывает всю совокупность обязательств как бойца, так и его супруги. Речь идет о полной очистке кредитного портфеля от просроченной задолженности.
|Параметр
|Статус после закона
|Общий лимит списания
|10 млн рублей
|Тип долгов
|Просроченные (взыскание)
"Списание долга, зафиксированное решением суда, должно отражаться в БКИ корректно. Это не дефолт, а исполнение закона, освобождающее человека от обременений", — резюмировала налоговый консультант Ирина Зайцева.
Нет, закон действует только для долгов с просрочкой, по которым имеется судебное решение и исполнительный лист.
Разница (сумма свыше лимита) остается обязательной к погашению; списывается только часть, входящая в установленный законом порог.
Да, учитывается совокупная задолженность участника СВО и его супруги в пределах общего лимита на семью.
Процедура требует взаимодействия с приставами, так как именно исполнительные документы становятся основанием для аннулирования записей.
"Ситуация, когда банки продолжают требовать выплаты от семей с кормильцем на передовой, абсолютно неприемлема для правового поля", — констатировал макроэкономист Артём Логинов.
