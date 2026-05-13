Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов

Общество

Государство трансформирует долговую нагрузку участников СВО. Депутаты Госдумы закрепили механизм полного списания финансовых обязательств в размере до 10 миллионов рублей. Мера исключает сценарий "кредитных каникул" — это системное аннулирование накоплений по линии взыскания.

Фото: freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка считает деньги

Кто попадает под списание?

Механизм ориентирован на граждан, находящихся в зоне особого риска. Законодатель ограничивает круг лиц четкими критериями:

  • Заключение контракта с Минобороны РФ с 1 мая 2026 года сроком не менее одного года.
  • Наличие вступившего в силу судебного акта, подтверждающего задолженность.
  • Возбуждение исполнительного производства по данным обязательствам.

"Данный закон стабилизирует социальное положение военнослужащих. Формат списания через исполнительное производство — это адресное решение для защиты семей от давления банковских коллекторов", — подчеркнула юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Масштаб финансовой разгрузки семьи

Лимит в 10 миллионов рублей охватывает всю совокупность обязательств как бойца, так и его супруги. Речь идет о полной очистке кредитного портфеля от просроченной задолженности.

Параметр Статус после закона
Общий лимит списания 10 млн рублей
Тип долгов Просроченные (взыскание)

"Списание долга, зафиксированное решением суда, должно отражаться в БКИ корректно. Это не дефолт, а исполнение закона, освобождающее человека от обременений", — резюмировала налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о списании долгов

Списываются ли текущие выплаты по кредитам?

Нет, закон действует только для долгов с просрочкой, по которым имеется судебное решение и исполнительный лист.

Что делать, если долг превышает 10 миллионов рублей?

Разница (сумма свыше лимита) остается обязательной к погашению; списывается только часть, входящая в установленный законом порог.

Долги жены спишут вместе с долгами мужа?

Да, учитывается совокупная задолженность участника СВО и его супруги в пределах общего лимита на семью.

Нужно ли подавать заявление в банк?

Процедура требует взаимодействия с приставами, так как именно исполнительные документы становятся основанием для аннулирования записей.

"Ситуация, когда банки продолжают требовать выплаты от семей с кормильцем на передовой, абсолютно неприемлема для правового поля", — констатировал макроэкономист Артём Логинов.

Экспертная проверка: юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова, налоговый консультант Ирина Зайцева, макроэкономист Артём Логинов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
